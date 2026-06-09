鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-09 20:50

根據巴克萊銀行 (Barclays) 的最新策略報告，在當前動能因子逐漸失去動力且貨幣政策轉向緊縮的市場環境下，歐洲價值股已成為最受矚目的投資選擇。

策略師團隊指出，支撐價值股重回舞台的核心因素包括：具黏性的通膨、持續上升的利率，以及日益脆弱的動能交易。

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動能因子的脆弱性與輪動契機

報告分析顯示，儘管價格動能目前仍維持在高位，但企業獲利修正已轉為負值，這使得動能因子顯得「日益脆弱」。

此外，動能股的領漲地位目前高度集中在能源及受戰爭影響的受益者身上，這反映了地緣政治局勢 (如美伊衝突) 的推動，然而，這種狹隘的市場寬度也意味著，一旦局勢緩和，市場可能面臨劇烈的資金撤出與部位反轉。

相較之下，價值股被視為動能交易崩潰後「最乾淨的輪動曝險」。巴克萊認為，目前價值股尚未完全反映歐洲央行 (ECB) 政策轉向鷹派的影響，這種落後於利率預期的表現，反而為投資者創造了補漲的獲利空間。

再通膨環境的最佳選擇

巴克萊策略師 Emmanuel Makonga 指出，當前「持續通膨」與「韌性成長」並存的再通膨 (Reflation) 環境，在歷史上是價值股表現最為強勁的背景之一。與依賴純粹動能或防禦性收益的交易不同，價值股是表達再通膨觀點最純粹的方式。

巴克萊的模型更進一步預測，目前的價格動能並未完全反映再通膨帶來的上行預期，因此價值股未來仍有持續超越大盤的潛力。