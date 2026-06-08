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紐約Fed調查：長期通膨預期持穩 但家庭財務壓力升高

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電

紐約聯準銀行 (New York Fed) 周一 (8 日) 公布最新消費者預期調查顯示，美國民眾對未來通膨的預期在 5 月大致維持穩定，儘管中東戰事推升能源價格並加劇通膨壓力，但長期通膨預期並未明顯惡化。這項結果可望為聯準會 (Fed) 官員帶來些許安慰，因市場近期對升息的討論正逐漸升溫。

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紐約Fed調查：長期通膨預期持穩 但家庭財務壓力升高(圖：REUTERS/TPG)

(圖：ZeroHedge)
美國民眾對未來通膨的預期在 5 月大致維持穩定。(圖：ZeroHedge)

調查顯示，受訪者預估未來一年通膨率為 3.5%，略低於 4 月的 3.6%；未來三年與五年的通膨預期則分別維持在 3.1% 與 3.0%。不過，民眾對短期通膨前景的不確定性有所升高，反映能源價格波動及經濟前景仍令家庭感到不安。

Fed 將於 6 月 16 日至 17 日召開利率決策會議，市場普遍預期將維持利率於 3.50%-3.75% 區間不變，以評估美國支持對伊朗軍事行動後對經濟帶來的影響。近期荷莫茲海峽運輸受阻，推升汽油價格並加劇供應鏈壓力，使市場憂心通膨再度升溫。Fed 偏好的通膨指標——個人消費支出 (PCE) 物價指數 4 月年增 3.8%，仍明顯高於 2% 的政策目標。

通膨預期持穩 房價與租金展望升溫

紐約聯準銀行調查顯示，民眾預估未來一年汽油價格將上漲 5%，略低於 4 月的 5.1%，顯示能源價格預期有所降溫。不過，其他生活成本壓力仍在升高。

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未來一年汽油價格將上漲 5%，略低於 4 月的 5.1%。(圖：ZeroHedge)

其中，未來一年房價漲幅預期由 4 月的 3.0% 升至 3.5%，創 2022 年 7 月以來最高水準；食品價格預期升至 5.8%，租金漲幅預期更攀升至 7.4%。相較之下，醫療照護與大學教育費用的通膨預期則略有下降。

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未來一年房價漲幅預期由 4 月的 3.0% 升至 3.5%，創 2022 年 7 月以來最高水準。(圖：ZeroHedge)

Fed 官員近期持續關注長期通膨預期是否仍維持穩定，因這被視為民眾對 Fed 控制通膨能力的信心指標。克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack) 日前表示，若通膨預期開始偏離 2% 目標，可能代表高通膨心態逐漸根深蒂固。不過她也強調，目前尚未看到這類跡象。

上周公布的美國 5 月非農就業報告優於預期，也讓部分 Fed 官員與市場人士開始討論升息可能性。強勁的就業市場意味著 Fed 在壓抑通膨的同時，面臨的就業市場風險相對較小。

財務壓力升高 民眾對就業前景轉趨悲觀

儘管整體失業率預期略有改善，但民眾對個人就業前景與家庭財務狀況的看法持續惡化。

調查顯示，受訪者認為未來一年失去工作的機率升至 15.1%，高於過去一年平均水準；若失業後能夠順利找到新工作的機率則降至 43.7%，創 2025 年 12 月以來最低水準。

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未來一年失去工作的機率升至 15.1%。(圖：ZeroHedge)
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失業後能夠順利找到新工作的機率則降至 43.7%。(圖：ZeroHedge)

另一方面，受訪者對家庭財務狀況的看法也明顯轉差。認為目前財務狀況較一年前惡化的家庭比例升至 2023 年 1 月以來最高；預期未來一年財務情況改善的淨比例則降至 2022 年 10 月以來最低水準。

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(圖：ZeroHedge)

此外，未來三個月可能無法按時償還最低債務金額的機率上升至 12.6%，反映部分家庭面臨更大財務壓力。受訪者對未來信貸取得難度的預期也進一步惡化。

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(圖：ZeroHedge)

分析人士指出，雖然長期通膨預期維持穩定有助於 Fed 維持觀望立場，但家庭財務壓力升高與就業信心轉弱，顯示美國消費者對經濟前景仍抱持謹慎態度。未來數月通膨與就業數據表現，仍將是左右 Fed 政策走向的關鍵因素。


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