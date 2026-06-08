鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-09 04:38

英特爾 (INTC-US) 週一 (8 日) 股價暴力反彈逾 11.19%，成為標普 500 指數當天表現最佳個股。在上週五 AI 概念股遭遇重挫後，市場資金重新回流半導體族群，而有關輝達 (NVDA-US) 與 Google 可能將英特爾納入備援晶圓代工夥伴的消息，加上伺服器 CPU 需求持續強勁，成為推升股價的重要催化劑。

英特爾股價週一漲幅超過 11%，遠優於標普 0.30% 。當天半導體族群全面反攻，博通 (AVGO-US) 升 2.82% 、AMD (AMD-US) 大漲 5.14% 、美超微 (SMCI-US) 與輝達分別收高 5.64% 和 1.73%。

‌



市場最關注的焦點來自《The Information》報導。報導指出，包括 Google 與輝達在內的 AI 晶片設計公司，正悄悄將英特爾列為先進處理器生產的備援代工選項，以因應 AI 晶片需求暴增帶來的產能壓力。

截稿前，相關消息尚未獲證實，英特爾拒絕評論，輝達與 Google 母公司 Alphabet 也未回應置評請求。

市場普遍認為，若英特爾未來有機會切入大型 AI 晶片客戶供應鏈，將有助提升其晶圓代工業務的市場地位。

除了代工題材外，華爾街也持續看好英特爾核心 CPU 業務表現。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 日前指出，英特爾投資故事的核心仍是伺服器 CPU 業務，而非晶圓代工事業。他認為，目前市場仍面臨伺服器 CPU 供應不足問題，英特爾有望受惠於需求強勁帶來的出貨成長，甚至具備持續上修財測的空間。

英特爾執行長陳立武上週在台北國際電腦展 (COMPUTEX) 主題演講時也透露，近期市場對 CPU 需求依然十分熱絡，過去四週已有多位科技公司執行長主動致電，希望取得更多 CPU 供應。

在 AI 資料中心建設持續擴張下，市場對運算能力的需求不僅帶動 GPU 供不應求，也開始推升 CPU 需求同步增長。分析人士認為，這意味著英特爾仍有機會在 AI 浪潮中分得一杯羹，而非完全被市場視為 AI 競賽的落後者。

不過，儘管近期股價表現強勢，華爾街整體態度仍相對保守。

FactSet 統計顯示，目前追蹤英特爾的 51 家研究機構中，多數仍維持「持有」評級，平均目標價約 98.15 美元，低於目前股價水準。