鉅亨網編譯段智恆 2026-06-08 22:40

蘋果 (AAPL-US) 年度全球開發者大會 (WWDC) 周一 (8 日) 登場，市場焦點將集中於備受期待的人工智慧 (AI) 布局。投資人期待蘋果能在大會上展示新版 Siri 及更多 AI 功能，為歷經多次延後的 AI 策略重新定調，並成為推動股價下一波漲勢的重要催化劑。

蘋果AI翻身戰開打 WWDC能否重塑市場信心？(圖：REUTERS/TPG)

儘管外界普遍認為蘋果在 AI 競賽中落後於微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 及 OpenAI 等競爭對手，但蘋果股價今年以來仍上漲 15%，成為「美股七雄」(Magnificent Seven)中表現第二佳的個股。周一盤中，蘋果股價一度上漲 2.6%，隨大盤自上周科技股賣壓中反彈。

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新版 Siri 能否扭轉 AI 落後印象？

市場普遍預期，蘋果將在本屆 WWDC 發表大幅升級的 Siri 數位助理，以及更多整合生成式 AI 與 AI 代理人 (AI Agent) 概念的新功能。這些功能最早於 2024 年亮相，但之後歷經多次延後，導致投資人對蘋果 AI 進展產生疑慮。

Harding Loevner 資訊科技分析師萊文斯 (Kyle Levins) 表示，他對蘋果最終推出 AI 功能的信心有所提升，但市場仍需要看到實際執行成果，才能相信 AI 將成為推動長期成長的新引擎。

部分分析師認為，若蘋果能展現完整且成熟的 AI 平台，將有助於刺激 iPhone 換機需求。摩根士丹利分析師伍德林 (Erik Woodring) 指出，若蘋果提出清晰的 AI 代理人願景與完善的 AI 生態系統，可能加速 iPhone 升級周期，同時提升服務業務變現能力。他甚至預估，蘋果股價未來有機會上看 440 美元，較上周五收盤價仍有逾 40% 的上漲空間。

伍德林認為，本次 WWDC 將成為蘋果重新被市場定位為「AI 贏家」的重要轉折點。過去幾年市場經驗顯示，一旦企業被視為 AI 受惠者，往往能同時帶動基本面與估值提升。

高估值考驗市場信心 AI 能否帶動換機潮成關鍵

不過，也有分析師對蘋果 AI 戰略的實際效益抱持保留態度。瑞銀分析師沃格特 (David Vogt) 認為，即將推出的 AI 功能雖然可能提供有趣的新應用情境，但未必足以顯著推升 iPhone 銷售。

市場另一項隱憂則來自估值。蘋果目前本益比超過 33 倍，高於長期平均水準，也接近 2020 年創下的 20 年高點。部分投資人認為，蘋果目前的成長速度尚不足以完全支撐如此高的估值。

根據市場預估，蘋果今年營收可望成長近 15%，較 2025 會計年度的 6.4% 明顯加速，但到 2027 會計年度成長率預計將放緩至 8.6%，之後數年仍可能進一步降溫。

即便如此，市場仍願意給予蘋果較高評價，部分原因在於其穩健的現金流與防禦性特質。相較於其他科技巨頭大舉投入 AI 基礎設施，蘋果至今並未承諾投入數百億美元興建 AI 資料中心，資本支出壓力相對較小。