鉅亨網編譯段智恆 2026-06-08 23:31

輝達 (NVDA-US) 上周在台北國際電腦展 (Computex) 發表 RTX Spark 超級晶片，正式進軍 AI PC 市場，並描繪未來筆電可在本地端執行大型 AI 模型、化身個人 AI 助理的新願景。然而，多位分析師指出，這項產品與其說是 AI PC 的突破，不如說是輝達押注尚未被市場證明的需求，希望將 AI PC 從小眾應用推向更廣泛市場。

輝達RTX Spark背後的豪賭：AI PC是下一波革命還是曇花一現？(圖：REUTERS/TPG)

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不過，分析人士認為，輝達主打的 AI PC 概念與過去幾年 PC 產業宣傳的 AI PC 有所不同。過去惠普與戴爾等廠商主推的 AI PC，多聚焦於即時翻譯、會議逐字稿或影像編修等功能，但並未有效帶動 PC 換機潮，也未顯著提振相關供應鏈業績。

瞄準開發者與創作者 打造 AI 工作站新類別

研究機構 Tirias Research 分析師海因 (Kevin Hein) 表示，RTX Spark 並非要取代傳統 PC，而是在工作站與 AI 伺服器之間創造一個全新產品類別。

RTX Spark 整合中央處理器 (CPU)、圖形處理器 (GPU) 與最高 128GB 統一記憶體，能夠在本地端執行大型 AI 模型，這也是目前多數 AI PC 難以做到的能力。市場認為，這類產品主要鎖定軟體開發者、AI 研究人員及內容創作者，而非一般消費者。

部分分析師指出，RTX Spark 的定位更接近蘋果 (AAPL-US) 高階 MacBook Pro 所服務的專業用戶市場，而非傳統 Windows 筆電市場。若輝達成功推動本地端 AI 推論 (On-device AI Inferencing) 普及，Windows 陣營有望首度在記憶體頻寬等 AI 關鍵規格上與 Mac 競爭。

IDC 副總裁梅內利 (Tom Mainelli) 表示，預期部分企業將率先測試本地端 AI 推論的長期可行性，但市場仍需時間驗證實際需求。

高價格與記憶體短缺成挑戰 AI PC 需求仍待驗證

然而，市場對 RTX Spark 的前景並非毫無疑慮。分析師指出，高昂售價以及高頻寬記憶體供應吃緊，可能限制產品普及速度，使其在短期內仍屬於利基市場產品。

TECHnalysis Research 總裁歐唐納 (Bob O"Donnell) 表示，未來數年 PC 市場主流產品仍將是搭載英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 及高通 (QCOM-US) 晶片的傳統 Windows 電腦。即使大型品牌願意與輝達合作推出新產品，也不代表 AI PC 將快速成為市場主流。

市場研究機構 IDC 預估，2026 年全球 PC 出貨量將下滑 11.3%，反映整體 PC 市場需求依舊疲弱。惠普近期也警告，今年下半年 PC 市場可能明顯降溫，雖然企業客戶對 AI PC 展現一定興趣，但整體 PC 業務銷售仍持續萎縮。