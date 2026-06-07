鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-06-07 21:50

未來一周，市場將迎來歐洲央行 (ECB) 與加拿大央行 (BOC) 貨幣政策會議。由於中東戰事加劇不確定性與決策官員對通膨日益攀升感到憂心，市場普遍預期 ECB 將做出 2023 年來首個升息決定，但也可能按兵不動，因深受 ECB 關注的採購經理人指數 (PMI) 數據顯示，5 月商業活動連兩月下滑，短期通膨壓力卻正在加劇。

本週操盤筆記：美通膨數據、歐加央行利率決議、陸CPI與出口數據(圖:shutterstock)

BOC 在上次會議維持利率不變後，已暗示正在權衡未來利率的各種情境，主要考量同樣是中東戰事所帶來的不確定性。值得注意的是，加國 5 月 PMI 顯示商業活動呈一年半來最強擴張表現，加上價格壓力激增，增添升息可能性。

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在歐亞地區，繼 PMI 數據顯示近期經濟強勢表現因美伊戰事衝擊而受阻後，英國 4 月 GDP 數據將受密切關注。此外，密西根大學 6 月美國消費者信心數據也將在週五 (12 日) 公布，而中國與印度也將公布最新通膨數據，中國還將公布生產者物價指數 (PPI) 與貿易收支數據。

本週操盤筆記 (0608-0612)

1. 美通膨數據

在聯準會 (Fed)6 月 17 日做出最新利率決議前，週三(10 日) 出爐的美國 5 月通膨數據是最受市場關注的經濟數據，投資人正試圖從中尋找線索，判斷 Fed 是否可能考慮重啟升息。上週五 (5 日) 公布的 5 月非農就業數據顯示，新增就業人數遠超預期，降息機率變得日益渺茫。投資公司 AJ Bell 分析師表示，5 月消費者物價指數數據，將是衡量物價上漲對消費支出影響的關鍵指標。由於通膨率持續高於 2% 目標，若數據高於預期，決策官員將難以主張進一步降息。」

高通膨跡象反而提高市場對 Fed 下一步將是升息的預期。根據 LSEG 數據，市場目前預估 Fed 在 12 月前升息 1 碼機率高達 98%。此外，週四 (11 日) 即將公佈的 5 月生產者物價指數 (PPI) 亦為市場焦點，週二 (9 日) 也將出爐貿易收支與成屋銷售數據，週五 (11) 則有密西根大學 6 月消費者信心指數初值。

2. 歐加央行利率決議

週四 (11 日) 出爐的 ECB 最新利率決議是市場本周主要關注焦點，市場目前已完全消化升息 1 碼至 2.25% 的預期。摩根士丹利分析師表示，在缺乏通膨螺旋式上升的確切證據，以及面臨高度不確定性的情況下，ECB 這次升息主要是降低通膨預期脫錨的風險。

大摩分析師也預期，ECB 聲明中關於「依賴數據」及「逐次開會審視」的政策段落將維持不變。

在大西洋彼岸，BOC 則預計在週三 (10 日) 宣布維持利率於 2.25% 不變。義大利聯合信貸銀行旗下投資研究所表示，在 7 月會議公佈新的經濟預測前，BOC 可能對經濟前景釋出謹慎訊號。儘管加國去年第四季與今年首季 GDP 分別萎縮 0.6% 跟 0.1%，但 BOC 仍將試圖評估中東危機對通膨的影響。

3. 中國 CPI 與出口數據

中國本周公佈的 5 月貿易與通膨數據，料將顯示出口持續強勁，且物價成長有所回升，消費者物價指數 (CPI) 年增率料將小增至 1.3%，而 PPI 漲幅有望大幅加速至 3.7%。

ING 經濟學家指出，隨著中國貿易結構日益傾向科技相關產品，該領域的價格上漲可望持續推升貿易表現。