鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-05 10:00

OpenAI 週四 (4 日) 宣布升級 ChatGPT 記憶系統，推出新版「Dreaming V3」，能主動從過往對話、上傳檔案及已連結應用 (如 Gmail) 中歸納使用者偏好，並隨時間動態更新資訊，告別過去需要手動下指令「記住這個」的被動模式，美國 Plus 與 Pro 用戶週四起便可使用，未來數週將擴及免費版、Go 方案及更多國家。

ChatGPT 記憶功能 2024 年 4 月首度上線時僅能保存用戶明確指定內容，一年後更新的第一版 Dreaming 允許後台參考聊天歷史自動整理，Dreaming V3 則進一步解決舊記憶過時、衝突與難以規模化的問題。

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新系統會將多輪對話提煉成結構化上下文，還能區分「臨時狀態」與「長期事實」，例如辨別「7 月去新加坡」不等於「常住新加坡」，避免錯誤套用地理位置推薦。

為降低誤判風險，用戶可在「記憶摘要頁」檢視與編輯 AI 歸納出的個人資訊，也可關閉記憶或使用「臨時聊天」避免當前對話被留存，且必須注意關閉記憶並不會自動清除已儲存內容。若要徹底移除特定資訊，可能需要同步刪除摘要、相關對話紀錄、歸檔及斷開來源應用連結。

OpenAI 也透露，新系統使服務免費用戶的運算量下降約 5 倍，是得以擴大開放的主因。