鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-08-06 16:04

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (6) 日召開法說會，並公布第二季財報，單季淨利達 97.13 億元，季增 39%，年增 243%，每股盈餘 7.68 元，雙雙創下新高；展望第三季，董事長鄭文宗說，由於資料中心業務受出貨排程影響，整體營收持平上季，但實際需求並未轉弱，預期下半年仍將優於上半年，明年展望也維持正面。

展望第三季，文曄預估，以美元兌新台幣 32.2 為假設，營收約達 5,720 至 6,120 億元，中位數與上季相當，毛利率 3.54% 至 3.64%，中位數季增 0.18 個百分點，營益率 2.32% 至 2.42%，中位數季增 0.17 個百分點，淨利歸屬於母公司業主達 95.59 億至 107.86 億元，中位數季增 4.7%，每股盈餘約 7.55 至 8.52 元，獲利有機會再攀高。

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鄭文宗表示，AI 資料中心需求持續強勁，主要雲端服務供應商 (CSP) 及 AI 業者今年、明年資本支出均持續上修。儘管第三季資料中心業務受到出貨排程影響，相關營收將較上季小幅下滑，但實際需求並未轉弱，預期下半年整體需求仍將優於上半年。

文曄指出，第三季營收未明顯季增，主要是 AI 資料中心產品的供貨及出貨排程所致，預估資料中心與伺服器營收將季減個位數百分比，但年增幅度仍達倍數水準。公司強調，這僅是出貨節奏變化，並非需求轉弱，全年資料中心業務維持大幅成長的看法不變。

文曄第二季資料中心與伺服器營收季增 24%、年增 274%，占集團營收比重進一步升至 59.2%，成為最主要的成長引擎。通訊業務也受惠 AI 資料中心光通訊需求，第二季營收季增 14%、年增 94%，第三季預期出貨維持高檔，營收仍可望呈現雙位數季增、年增倍數成長。

鄭文宗表示，與 AI 關聯度最高的資料中心及通訊兩大應用，2025 年合計占集團營收約 54%，今年上半年已快速提升至 70% 至 71%，未來占比可望持續增加。其中，光通訊為通訊業務的重要組成，上半年通訊應用占集團營收約 12% 至 13%，隨 AI 叢集規模擴大及高速傳輸需求提升，未來兩年相關市場仍將持續成長。

除 AI 外，文曄也看好工業、車用及旗下 Future Electronics 業務的復甦動能。公司表示，Future 歐美市場及文曄工業、車用業務的訂單出貨比 (BB Ratio) 均維持在 1 以上，顯示新增訂單高於出貨，需求及客戶拉貨動能健康。

第三季各應用方面，工業及儀器營收預期季增個位數百分比，年增趨勢維持強勁；汽車電子雖進入歐美暑休淡季，仍可望季增中低個位數百分比。Future 第三季營收也預期持續成長，年增幅度將延續上半年的強勁表現。

相較之下，消費性電子及 PC 上半年存在提前拉貨效應，第三季可能分別呈現雙位數及個位數季減；手機則進入傳統旺季，預期第三季營收將季增高雙位數百分比。不過，消費性電子、手機及 PC 合計占文曄第二季營收僅 16.4%，對集團整體營運影響已逐步降低。

展望後市，鄭文宗強調，AI 需求不僅將持續，也將逐步滲透至更多終端應用，帶動整體半導體內容價值提升。文曄將持續聚焦資料中心、伺服器、通訊、汽車電子及工業等高成長、高毛利市場，並深化全球供應鏈布局，力拚整體成長速度持續優於市場。

文曄第二季營收 5,906.94 億元，季增 20%，年增 128%，毛利率 3.41%，季減 0.04 個百分點，年減 0.91 個百分點，營益率 2.2%，季增 0.19 個百分點，年增 0.4 個百分點，淨利歸屬於母公司業主達 97.13 億元，季增 39%，年增 243%，每股盈餘 7.68 元。