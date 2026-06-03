鉅亨網編譯段智恆 2026-06-04 01:00

美國總統川普政府調整銅關稅相關規定，在維持部分銅產品 50% 關稅不變的同時，放寬產品被認定為「美國製造」的門檻，讓進口商更容易取得關稅優惠待遇。

銅市下一顆震撼彈？川普調整關稅規則 市場緊盯精煉銅課稅(圖：REUTERS/TPG)

根據周三 (3 日) 刊登於《聯邦公報》(Federal Register)的總統公告，美國政府同步調整鋁、鋼鐵及銅產品進口規則。其中，針對適用《貿易擴張法》第 232 條 (Section 232) 關稅的部分銅製品，現行 50% 關稅維持不變。

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不過，政府下調產品符合美國本土銅材標準的認定門檻。過去，若產品中至少 95% 的銅原料是在美國境內完成冶煉與鑄造，即可被視為美國製造；新規定則將比例降至 85%。

此外，新規也擴大關稅涵蓋範圍，將部分電力導體及電纜產品納入第 232 條關稅適用清單。

市場關注焦點仍集中在美國商務部對精煉銅進口的檢討結果。精煉銅去年並未被納入川普政府的銅關稅措施，但商務部目前正評估其對美國產業及國家安全的影響。

根據規定，美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 須於 6 月 30 日前向川普提交美國銅市場調查報告，市場預期這項檢討可能成為進一步擴大銅關稅的依據。

若美國決定對精煉銅加徵關稅，最快可能於明年 1 月實施。分析人士指出，相較於本次技術性調整，精煉銅若被納入關稅範圍，對美國銅供應鏈的衝擊將更加深遠。