華爾街遊戲規則變了？從黃仁勳到川普！名人喊單狂掀「股價暴漲潮」

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-03 12:50

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳在台北國際電腦展（Computex）上的一句讚美，讓半導體廠商邁威爾科技 (MRVL-US) 單日市值暴增逾 600 億美元。這場財富的瞬間重分配，在散戶聚集的 Reddit 論壇引爆強烈不滿，也再度點燃外界對「名人喊單」是否破壞市場公平性的深層質疑。

黃仁勳一句讚美，讓半導體廠商邁威爾科技單日市值暴增逾600億美元 。(圖：REUTERS/TPG)

週二（2 日），黃仁勳在 Computex 上表示，晶片製造商邁威爾科技「注定成為兆美元市值公司」。

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這句話隨即在美股市場引爆連鎖反應：邁威爾股價當日飆升逾 32%，創下三年來最大單日漲幅，市值從前一日約 1,920 億美元一舉躍升至逾 2,540 億美元。

事實上，邁威爾在此次爆發前的數月間早已累漲 158%。市場分析人士指出，推動這波行情的，未必是公司基本面的實質改變，而是基於「兩人將互相說好話」的預期邏輯。

分析稱，只要邁威爾執行長 Matt Murphy 將與黃仁勳同台亮相，這樣的預期便足以構成買入理由。在當前「股票幾乎從不下跌」的亢奮市場環境中，推動股價的往往是隨口的表態、模糊的預期，乃至投機情緒本身。

邁威爾的暴漲在知名散戶論壇 Reddit 的 r/wallstreetbets 板塊掀起軒然大波。「這市場太瘋狂了」、「這根本不公平」等評論大量湧現，核心不滿指向同一個問題：黃仁勳只是說了一句話，便在瞬間創造數百億美元財富，而普通投資者既無資訊優勢，更無從提前布局。

分析指出，此類利用資訊落差套利的行為，被部分市場觀察人士視為當前市場亂象的縮影。

爭議更甚：川普自買自誇，散戶高位接盤？

若說黃仁勳的案例尚屬「無意為之」，那麼美國總統川普近期的一系列舉動，則引發了更為嚴峻的公平性質疑。

更耐人尋味的是，美光股價在此之前的兩個月裡已然翻倍，而這段拉升期與川普在第一季大量買入該股的時間高度重合。對於希望等待更佳進場時機的普通投資者而言，在川普發言後才跟進，付出的代價已大幅提升。

今年 2 月他首次公開喊話「去買台戴爾電腦」，市場反應冷淡；但 5 月 8 日的第二次表態令戴爾股價單日跳漲 13%，創下歷史新高。

此後，戴爾股價又進一步上漲約 72%，部分原因在於該公司在川普喊單數週後，拿下一筆高達 97 億美元的五角大廈合約。

華爾街早已學會「跟單」，遊戲規則正在改寫

分析指出，上述事件的核心矛盾，在於普通投資者與資訊優勢方之間日益懸殊的鴻溝。

機構與專業投資者早已養成密切追蹤「高層表態」的習慣，而散戶往往只能在行情啟動後，以更高的成本、更大的不確定性後知後覺地進場。

《彭博》專欄作家 Mark Gongloff 指出，普通投資者每天都在閱讀關於 AI 泡沫隨時可能破裂的報導，而「名人喊單」現象只會加劇他們對市場的不信任感。

有 X 平台用戶調侃道：「我就守在這裡，等黃仁勳或者川普哪天提到某隻股票。」這句半是玩笑、半是無奈的話，折射出普通投資者在名人效應驅動的市場中日益被動的處境。