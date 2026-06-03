鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-03 15:50

美股標普 500 指數近日飛漲，出現了自二戰以來僅出現過 4 次的壯舉，然而，歷史走勢顯示，這雖是一項成就，卻也伴隨極高的回調風險。

德意志銀行分析師指出，標普 500 指數今年 4 月與 5 月間強勢上漲了 16%，這項驚人的雙月漲幅極為罕見，自 1945 年第二次世界大戰結束以來，僅出現過 4 次。分析師警告，這種與現實脫節的狂飆，背後可能隱藏著重大的崩盤風險。

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德意志銀行指出，過去出現類似漲幅的案例中，有三次 (包括新冠肺炎疫情、2008 年金融海嘯及 1970 年代石油危機後) 是發生在經濟衰退後的反彈，屬於市場信心的復甦。然而，第四次案例則是發生在 1987 年 1 月至 2 月。當時的市場狂熱隨即引發了歷史性的「黑色星期一」大崩盤，導致標普 500 指數在一天之內暴跌超過 20%。

德銀分析師 Henry Allen 強調，當前的股市漲勢並非在經濟衰退後發生，這使得現況與 1987 年的崩盤前夕驚人地相似。

目前市場存在多項嚴重的「脫節」現象：

地緣政治緊張： 儘管伊朗戰爭仍在持續，且荷姆茲海峽封鎖時間超出預期，股市卻無視利空持續上揚。

貨幣政策壓力： 隨著通膨隱憂加劇，聯準會 (Fed) 轉向鷹派的風險增加，這在歷史上往往會引發多資產拋售。

金融市場壓力： 美國國債市場已出現壓力跡象，且油價在衝突中顯得「異常平穩」，顯示市場定價可能未能反映真實風險。