鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
美股標普 500 指數近日飛漲，出現了自二戰以來僅出現過 4 次的壯舉，然而，歷史走勢顯示，這雖是一項成就，卻也伴隨極高的回調風險。
德意志銀行分析師指出，標普 500 指數今年 4 月與 5 月間強勢上漲了 16%，這項驚人的雙月漲幅極為罕見，自 1945 年第二次世界大戰結束以來，僅出現過 4 次。分析師警告，這種與現實脫節的狂飆，背後可能隱藏著重大的崩盤風險。
德意志銀行指出，過去出現類似漲幅的案例中，有三次 (包括新冠肺炎疫情、2008 年金融海嘯及 1970 年代石油危機後) 是發生在經濟衰退後的反彈，屬於市場信心的復甦。然而，第四次案例則是發生在 1987 年 1 月至 2 月。當時的市場狂熱隨即引發了歷史性的「黑色星期一」大崩盤，導致標普 500 指數在一天之內暴跌超過 20%。
德銀分析師 Henry Allen 強調，當前的股市漲勢並非在經濟衰退後發生，這使得現況與 1987 年的崩盤前夕驚人地相似。
目前市場存在多項嚴重的「脫節」現象：
德意志銀行警告，目前的股市表現似乎與全球地緣政治與經濟現實嚴重脫鉤，投資人應警惕隨之而來的市場修正風險。
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