鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-03 10:36

微軟周二 (2 日) 在舊金山舉行的 Build 2026 開發者大會上，正式發表第二代拓撲量子運算晶片「Majorana 2」，較前代 Majorana 1 僅能維持毫秒級的量子態，Majorana 2 的量子位元 (qubit) 平均存活時間躍升至 20 秒以上，可靠性提升約 1000 倍，被視為微軟投入拓撲量子計算路線 20 年來的重大里程碑。

微軟量子硬體部門企業副總裁 Zulfi Alam 說，希望將實現可擴展、實用量子電腦的時間表提前至 2029 年，但強調這是指邁向可用原型機，而非屆時就會承諾全面商用上線。

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Majorana 2 透過鉛基超導材料取代鋁，並優化材料堆疊結構以獲得更穩定的拓撲相，讓量子位元天生更具抗噪能力，與 IBM、谷歌採行的超導或離子阱路線截然不同。

但外界仍持保留態度。英國《BBC》報導指出，Majorana 2 目前僅搭載 12 個量子位元，距離實務所需的百萬級規模仍相差數個數量級，且微軟以商業秘密為由未公開完整效能數據，引發學術界關注。

英國薩里大學物理學家 Paul Stevenson 表示，拓撲量子位元確實有望抵抗雜訊，但製造難度極高，必須在材料中創造特殊新型物態。

若微軟 2029 年路線圖兌現，藥物分子模擬、新材料晶體結構預測，以及金融組合最佳化等超級電腦也難以處理的問題，將率先受惠。