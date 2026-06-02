鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-02 16:10

外媒最新報導指出，輝達執行長黃仁勳週一 (1 日) 公開提及對南韓機器人產業的投資可能性，引發業界對雙方合作進一步擴大的關注。

南韓媒體《KED》週二報導，隨著輝達加速建造涵蓋機器人、自動駕駛和智慧工廠的「物理 AI」生態系統，市場普遍預計輝達與三星電子、SK 海力士、LG、現代汽車、Naver 及斗山機器人等韓企的合作也將進一步深化。

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黃仁勳在週一晚間於台灣舉行的「韓國夥伴者之夜」晚宴上說，「我們將始終考慮對韓國進行投資」，並稱將機器人領域列為重點投資方向之一。

黃仁勳還說：「韓國擁有優秀的產業生態和出色的企業，希望輝達能為韓國機器人產業發展作出貢獻。AI 與機器人將進一步釋放韓國的產業潛力。」

業界認為，黃仁勳這一表態釋放出輝達將南韓視為物理 AI 重要合作基地的訊號。

隨著 AI 產業從資料中心逐步擴展至機器人、自動駕駛等應用場景，南韓企業在相關生態中扮演的角色可望進一步提升。

目前，輝達正圍繞著機器人模擬平台 Omniverse 與韓企在半導體、機器人及製造領域展開合作，其中 LG 被視為最受關注的合作夥伴之一。

LG 電子已基於輝達通用人形機器人推理模型「Issac GR00T」開發自有物理 AI 模型，並利用輝達機器人開發平台推進智慧機器人驗證專案。

LG 電子正以家用機器人「LG CLOi」為核心拓展機器人業務，並計畫於今年建立機器人關節核心零件執行器量產體系。

業界人士預估，未來 LG AI 研究院、LG Innotek 及 LG Uplus 等關聯企業也可望擴大與輝達的合作範圍。

斗山機器人則正藉由輝達 AI 及機器人基礎設施開發面向工業現場的機器人平台，並打算在明年推出智慧機器人解決方案，2028 年推出工業用人形機器人。

現代汽車同樣是輝達的重要合作夥伴。雙方在自動駕駛及軟體定義汽車 (SDV) 領域持續展開合作，並共同推進波士頓動力人形機器人 Atlas 的升級研發。