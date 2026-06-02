回應聯手輝達打造機器人！宇樹科技：H2 Plus下半年亮相

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-03 06:00

輝達執行長黃仁勳週一 (1 日) 在台北國際電腦展發表主題演說時宣布，已與中國人型機器人公司宇樹科技合作，推出新一代人形機器人參考設計「H2+」。

(圖:shutterstock)

宇科技市場部總監黃嘉瑋週二 (2 日) 接受《中新社》等媒體採訪時表示，宇樹科技與輝達週一聯合推出 H2 Plus，這款產品最顯著的提升在於算力性能。

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他並透露，H2 + 將於今年下半年正式上市，核心特點是搭載了輝達高性能算力平台，旨在為人形機器人打造更強大的「智能大腦」。

H2 + 在設計上結合了宇樹 H2 人形機器人、用於靈巧操作的 Sharpa 五指手、用於先進推理與控制的 NVIDIA Jetson Thor 平台，以及全新的 NVIDIA Isaac GR00T 開發平台。

NVIDIA Isaac GR00T 由輝達開發推出，該平台涵蓋從數據採集與生成到機器人模型評估與部署的完整流程，助力開發者加速人形機器人開發工作流程。

黃嘉瑋還說，「基於輝達的算力平台，我們希望推動人形機器人整個行業進步」，並稱宇樹科技期待相關數據能真正應用於未來算力平台的反覆運算，從而讓人形機器人的「智能大腦」更加智慧，這也是該企業持續發力的方向。