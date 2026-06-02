鉅亨網編輯林羿君 2026-06-02 13:10



俄羅斯高階政府官員已向總統普丁（Vladimir Putin）發出強烈警告，指出烏克蘭戰爭支出正走上一條難以負擔的道路，這是自全面入侵烏克蘭以來，莫斯科內部出現最明顯政策分歧的跡象。

根據消息人士透露以及《彭博社》（Bloomberg News）取得的內部文件顯示，俄羅斯財政部與央行官員已向克里姆林宮示警，目前規劃中的國防支出水準恐使政府預算赤字進一步擴大至危險程度。

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消息人士指出，這些官員近幾個月來愈發憂心俄羅斯經濟與國家財政狀況，並提議進一步削減國防開支。他們坦言，若不設法提高效率並進一步壓縮支出，俄羅斯緊繃的公共財政將難以修復。

然而，決策高層內部已產生嚴重的派系對立。堅定支持普丁戰爭目標的國防部高階官員及部分克宮幕僚，極力反對任何削減，並堅持捍衛軍費預算。

他們辯稱，俄國已有眾多企業高度仰賴軍事相關的政府採購合約，若削減預算將對實體經濟造成重創。

據透露，普丁已要求財政部先從其他預算項目尋找節流空間，再考慮削減國防支出。

兩名親近俄國政府的人士指出，國防部不僅強烈抗拒預算刪減，甚至要求追加資金。他們表示，為填補今年高達 3 兆盧布（約合 360 億美元）的預算缺口，軍事支出不得不面臨增長。

消息人士指出，普丁去年與今年都已了解財政壓力，因此目前的挑戰並非意料之外。至於未來是否削減支出以及削減幅度，最終完全取決於普丁，因為俄羅斯所有重大預算決策都必須獲得他的批准，他是最終裁決者，這在俄羅斯政壇被視為鐵律。

親近俄國政府的人士透露，在編列 2026 年度預算時，財政官員早已預期下半年恐出現約 1.2 兆至 1.5 兆盧布的資金缺口，且這筆資金極可能需要移撥給國防部門。

當時，俄方曾寄望於去年 8 月普丁與美國總統川普在阿拉斯加舉行峰會後，俄烏戰爭有望結束。如此一來，2026 年下半年國防支出下降被視為合理假設。

消息人士表示，相關討論在美以對伊朗開戰前後持續進行，目前在決策高層與普丁之間仍處於熱烈攻防中。

隨著全面入侵行動步入第五年，俄國經濟與財政面臨的壓力與日俱增，顯示普丁在面對內部對戰爭衝擊的預警時，正面臨極其艱難的抉擇。

親近俄國政府的人士強調，伊朗戰火引發的油價飆漲，並不足以解決俄國當前的財政難題。若要讓俄國經濟出現顯著改善，國際油價必須在至少一年的時間內維持在每桶 100 美元以上。

再者，這筆能源意外之財也無法根治拖累經濟成長、推升通膨並衝擊銀行體系的深層結構性問題。

在今年 5 月下調經濟成長預估後，俄羅斯經濟已徘徊在衰退邊緣。經濟部目前將 2026 年國內生產毛額（GDP）成長率預估值從原先的 1.3% 大砍至 0.4%。官方數據更顯示，俄國經濟在第一季出現了三年來的首度萎縮。