鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-02 19:08

群聯 (8299-TW) 執行長潘健成今 (2) 日表示，隨著 AI 資料中心持續出貨、AI PC 逐步落地，資料生成量將大幅增加，儲存設備需求只會持續擴大，目前產業最大問題已不是需求，而是供給遠遠追不上 Token 與資料量成長，預期明年記憶體缺貨情況將比今年更嚴重。

潘健成指出，群聯此次參展 COMPUTEX，展示重點不再只是 NAND Flash、USB 或 PCIe SSD 等單一產品，而是已從 IC、模組，逐步轉型至設計服務、AI 方案管理與整體服務。群聯日前也獲得 COMPUTEX Best Choice 金獎，代表公司已具備從頭到尾量產，並將產品出貨至全球市場的能力，相關技術已逐步成熟。

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他表示，群聯近年持續轉型，過去單做 IC 獲利有限，後來轉向模組，但模組毛利率仍有天花板，因此從前年開始，群聯從模組進一步往設計服務、AI 方案管理方案發展，如今則朝整體服務邁進，希望把應用價值做完整，進一步提高毛利率。

針對 AI 帶動的儲存需求，潘健成表示，現在全球使用 AI 的人口仍在快速增加，未來使用頻率也會大幅提升。現在使用者可能每兩小時問一次 AI，兩年後可能每 10 分鐘就使用一次；現在以文字為主，未來可能大量轉向影像，屆時產生的 Token 與資料量將難以估算。

潘健成直言，雖然各大原廠都在增加產能，希望每個月都有新產出，但新增產能仍遠遠追不上 Token 需求成長，這才是目前最大的問題。他表示，若 AI 資料中心要出貨，GPU 採購後勢必要創造收入，而要創造收入就會產生資料，資料就需要儲存設備，因此「儲存永遠不夠」，明年情況只會更嚴重。

在 AI PC 方面，潘健成認為，AI PC 一定會落地，但第一個要解決的是成本問題，群聯已經證明可以做到；第二是要有足夠多的應用軟體，群聯也正在建立許多合作夥伴；第三則是行銷系統需要建立，雖然仍需要時間，但隨著輝達 (NVDA-US) 也開始談 AI PC，代表落地時間不會太遠。

他指出，群聯推出的 aiDAPTIV+ 是一個顛覆 PC 產業鏈的想法，目前工程師普遍認為好用，但行銷端仍在思考如何推向市場。只要有一家業者成功突破，後續市場就會快速發展。群聯目前不擔心市場需求，而是擔心一旦需求快速成長，公司的軟體能力與供貨能力是否已準備好。

企業級 SSD 方面，潘健成表示，目前很多訂單群聯不敢全部承接，因為單一訂單就可能吃掉全部產能。群聯不會把所有產能集中供應單一客戶，而是採取分散式策略，扶持更多需要客製化服務的客戶。

他強調，群聯真正的生意並不是追求一張超大訂單，而是服務全球各地有創意、有想法，且需要客製化服務的開發商。大型 CSP 直接要求大量供貨，對群聯與供應商來說都不一定實際，因此公司更重視長期合作與差異化服務。

潘健成也指出，企業級產品比重持續增加是好事，但目前仍有更多需求無法被滿足。AI 一定需要 DRAM 與 Flash，且 AI 等級越高，需要的 Flash 就越多，因此儲存仍會持續不足。

此外，他也觀察到，許多大型企業已開始感受到雲端成本過高，當企業承受不了雲端費用後，將開始轉向地端部署，進而帶動一波地端 AI 採購潮。

至於消費性市場，潘健成認為，下半年有機會從「一灘死水」變成「活水」，但不會一下子變得非常好，而是從很差回到相對較好的狀態。他指出，消費者現在不換機，不代表永遠不換，只是目前設備還能使用；等到真正壞掉或產生需求，仍會重新回到市場。

他進一步表示，隨著 PC 容量若提升至 256GB、手機容量提升至 512GB，甚至重新搭配 microSD 插槽，消費端仍可能出現新的儲存需求。不過在資源有限的情況下，群聯會優先讓產品進入客戶系統、創造價值，單純門市買賣市場目前已沒有能力支援。

面對價格上漲是否影響毛利率，潘健成表示並不擔心。他認為，目前價格已逐步接近飽和點，但市場仍嚴重缺貨，甚至已出現高價也買不到貨的情況。在這種環境下，能否取得貨源，關鍵在於是否能為產業鏈創造價值。群聯透過長期研發與整體方案能力，讓上下游產業鏈都需要群聯，因此更有機會取得供應。

談到 AI 是否取代工程師，潘健成認為，AI 只會取代不用 AI、不努力的工程師。就像過去工廠自動化時，也曾有人擔心裁員與失業，但如今工廠仍然缺人。他認為，短期內產業一定會出現洗牌，但長期來看，AI 會縮短開發週期、提升效率，企業追求更大利益後，反而需要更多人才投入更多事情。