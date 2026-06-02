川普成IBM股價突然狂飆幕後推手？「舊吹票影片」擴散、巴克萊喊350美元目標價

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-02 10:16

一段美國總統川普讚揚 IBM(IBM-US) 執行長的舊影片在社群媒體上重新瘋傳，加上近期一連串重磅利多消息交疊發酵，推動 IBM 股價一舉衝上歷史新高。週一（1 日）美股盤前，IBM 股價一度狂飆逾 15%，開盤後盤初曾漲近 9%，盤中股價曾逼近 328 美元、創歷史新高，最終收漲 7.60%，收於 320.42 美元。

川普成IBM股價突然狂飆幕後推手？「舊吹票影片」擴散。(圖：Shutterstock)

值得注意的是，這段引爆市場的影片實為去年 12 月的，源自 2025 年 12 月 10 日白宮一場商業圓桌會議。

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會上，川普公開點名稱讚 IBM 執行長 Arvind Krishna 是「傳奇人物」，並表示他將公司股價從「相當低的價位」帶到了「非常不錯的價位」，甚至暗示未來還有上漲空間。

然而，這段影片在再度流傳過程中被刻意剝離原有背景脈絡，以「突發新聞」形式包裝呈現，在市場上引發強烈反應。

《彭博》報導指出，該影片的再度傳播對週一股價形成明顯推升作用。

推動 IBM 股價跳漲的另一觸媒，是巴克萊分析師 Raimo Lenschow 首次啟動對 IBM 的研究覆蓋，給予「增持」評級，目標價設定為 350 美元。

Lenschow 強調，IBM 已圍繞防禦性軟體產品組合建構起更穩健的成長引擎，其投資邏輯遠不僅止於量子運算概念的炒作。

花旗分析師 Fatima Boolani 此前亦指出，IBM 的軟硬體產品深度嵌入「全球最大、最複雜 IT 基礎設施的最關鍵節點」，核心資產具備高度戰略價值。

10 億美元量子合約才是行情真正起點

事實上，IBM 此波漲勢早在川普影片流傳之前便已蓄勢待發。

5 月 21 日，IBM 宣布與美國商務部達成合作框架，計畫透過《晶片法案》獲得最高 10 億美元支持，在紐約州奧爾巴尼打造美國首座專門生產量子晶片的代工設施。該項目未來將由一家名為 Anderon 的新成立獨立公司負責營運。

不過，這筆資金目前仍屬於政府提出的激勵方案，尚待最終核准與撥付。作為配套，IBM 承諾投入等值的 10 億美元資源，涵蓋現金、技術專利以及相關人才與研發能力。

值得注意的是，與過去直接提供補助金的模式不同，此次美國政府將以持有少數股權的方式參與相關企業發展，而非單純發放資金。IBM 並未進一步說明政府未來在 Anderon 中的持股比例。

受消息激勵，IBM 股價當天大漲約 12%，創下自 2025 年 1 月以來最大單日漲幅。隨後，公司又宣布未來五年將向量子運算領域追加超過 100 億美元投資，同時啟動規模達 50 億美元的 Red Hat 資安業務擴張計畫，進一步提振市場信心。

受多項利多推動，IBM 股價持續走強，截至 5 月 29 日收盤報 297.80 美元，單週累計漲幅約 13%。

川普信託持有 IBM 但規模有限、非定向押注

另一個受到市場關注的細節是，川普本人的信託帳戶持有 IBM 股票。

根據 2026 年 5 月 8 日向美國政府倫理辦公室提交的第一季定期交易報告，2026 年 2 月至 3 月間，該信託共進行八筆 IBM 交易，買賣各四筆，每筆金額均落在 1,001 美元至 5 萬美元的最低申報區間。

其中兩筆買入標註為「非主動委托」，意即由資產管理人自主執行、並非信託持有人本人指示。

整體而言，這些交易分散於數百家公司的數千筆紀錄之中，呈現典型的廣泛主動管理型投資組合特徵，並非針對 IBM 的定向押注。

軟體股全面反彈 AI 熱情持續驅動輪動

分析稱，IBM 的強勢表現，是近期軟體板塊整體反彈的縮影。

瑞銀分析師 Robert Ruple 指出，持續升溫的 AI 熱情推動標普 500 科技指數錄得有紀錄以來最強的兩個月表現之一；半導體指數（SOX）年初迄今漲幅高達 81%，持續領漲大盤，而軟體股的快速跟進則成為近期市場輪動的新焦點。