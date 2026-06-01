鉅亨網編譯陳韋廷
美國股市三大指數週一 (1 日) 收盤續創收歷史新高，那斯達克指數首次站上 27000 點大關，收高 1.8% 至 27123.45 點，標普 500 指數上漲 1.2%，道瓊工業指數收漲 0.6%。
AI 晶片巨頭輝達週一領軍美股走強，股價大漲 6.2%，市值單日激增 3190 億美元，戴爾大漲近 11%，惠普漲超 8%，微軟漲逾 2%。
記憶體類股開高走高，安謀大漲 15.73%，總市值超 4300 億美元，美光股價首次突破 1000 美元，漲超 6%，閃迪漲近 4%，IBM 漲超 7%，台積電漲超 4%，收盤價均創新高。
傳統晶元巨頭股價則遭資金拋售遇，高通跌近 9%，英特爾跌超 4%，因輝達發布 Vera CPU 進軍個人電腦市場。
其他族群方面，雲端運算服務商 Nebius 與 CoreWeave 均漲超 14%，甲骨文漲近 10%。
熱門中概股多數上揚，那斯達克金龍指數漲近 1.5%，金山雲漲超 8%，蔚來漲超 6%。
大宗商品市場波動劇烈。受地緣政治緊張局勢影響，國際油價大幅攀升，避險資產黃金則延續跌勢。
美國總統川普週一表示，未來一週內可能與伊朗達成協議，以延長停火並重開荷姆茲海峽，伊朗革命衛隊高層則警告，若以色列持續攻擊黎巴嫩，將考慮管控曼德海峽通行，區域緊張態勢持續升溫。
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