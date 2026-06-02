〈COMPUTEX〉104「AI五層蛋糕」職缺一表看 緯創廣達招募硬體設計

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-02 10:37

2026 年 COMPUTEX 盛大登場，今年以 AI Together 為主題，聚焦 AI 運算、機器人與智慧移動、次世代科技等領域 。104 人力銀行 (3130-TW) 指出，隨著 AI 發展走向基礎建設與應用，參加 COMPUTEX 的企業紛紛爭搶電源設計、AI 伺服器研發及機電工程師等關鍵人才 。科技人才找工作人數年增 6% ，104 人力銀行將於 7 月 4 日在台北世貿一館舉辦 2026 職涯博覽會，包含台達電子 (2308-TW)、廣達電腦 (2382-TW)、緯創資通 (3231-TW)、華碩電腦 (2357-TW) 等大廠將現場徵才 。

首設機器人展區成亮點！104「AI五層蛋糕」職缺一表看 緯創廣達招募硬體設計。（圖：shutterstock）

全球 AI 晶片龍頭輝達（NVDA-US）在 COMPUTEX 期間同步舉行 GTC Taipei 盛會，執行長黃仁勳宣示下一代平台 Vera Rubin 進入量產，並揭曉新一代晶片 N1X，150 家台灣供應鏈夥伴扮演關鍵角色 。

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104 人力銀行觀察，與輝達高度緊密合作的供應商如緯創資通、廣達電腦正積極招募雲端伺服器硬體設計、伺服器技術副理與經理等人才，要求具備系統硬體設計、功能驗證及跨單位合作解決產品量產軟硬體問題的能力 。

除了黃仁勳曾提及的 AI 五層蛋糕架構，包含基礎設施、能源與應用端等生態系，台灣科技大廠也積極布局 。在能源端，康舒科技 (6282-TW) 招募資料中心電源設計資深工程師，台達電子 (2308-TW) 則鎖定伺服器電源韌體實習生 ；基礎設施端有技嘉科技 (2376-TW) 招募 AI 硬體研發工程師 ；應用端則因應 AI 落地與顧客溝通，達擎 (6120-TW) 等企業紛紛釋出解決方案 PM 與規劃師等職缺 。

此外，今年 COMPUTEX 首度設立 AI 機器人展區，聚焦實體 AI 發展 。科技大廠如華碩電腦 (2357-TW) 招募機器人機電整合伺服控制工程師，技嘉科技 (2376-TW) 招募機電工程師，全力進攻工業機器手臂與周邊設備的硬體配置與通訊整合 。

104 人力銀行統計，2026 年 4 月科技人才找工作人數與去年同期相比成長 6%，主動投遞履歷人數成長 3% 。其中，專案經理找工作人數年增 8.9% 最高，研發工程師年增 6% 居次 。7 月 4 日主辦的職涯博覽會中，300 家參展企業有 181 家提供 AI 相關職缺，前述科技關鍵企業皆將到場爭才，求職者可多加把握 。