鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-01 13:30

台灣中油公司今 (1) 日舉辦 80 週年慶祝大會。針對近年地緣政治動盪與全球能源供應鏈面臨的嚴峻考驗，台灣中油董事長方振仁主持開幕，總統賴清德、經濟部次長賴建信均出席致詞。方振仁強調中油在動盪局勢中展現的專業調度能力，並積極規劃未來能源韌性與淨零轉型的藍圖，除持續推動海外油氣的佈局與多元採購，並定 119 年 (2030 年) 將自有油氣佔比提高至 10% 的目標，以確保「量足價穩」。

方振仁於典禮開幕致詞時，首先對歷任政府長官、中油前輩以及全體員工與工會夥伴表達誠摯感謝。回顧中油自戰後重建、重大建設到邁入高科技產業時代的歷程，始終堅守「穩定能源供應」的使命，並秉持品質第一、服務至上的精神。

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針對近期的國際地緣政治挑戰，方振仁強調，爆發的衝突與紅海危機對全球能源市場造成劇烈震盪。面對紅海航道受阻、波及全球約 20% 油源供應的考驗，在這嚴峻的挑戰與形勢之下，中油全體同仁展現了專業的韌性，迅速啟動多元採購以及調整運輸路線等配套措施，來確保國內的油氣與能源供應不斷線，而且是「量足價穩」。

方振仁強調，展望未來，台灣中油將聚焦於兩大核心方向。在「能源韌性」方面，中油將持續推動海外油氣的佈局與多元採購，積極提升自有油氣的佔比，目標在 119 年將自有油氣佔比提高至 10%。

同時，針對紅海事件的經驗，中油將策略性調整各區域進口能源的比例，減少地緣政治敏感區域的依存度，並持續推動洲際二期、新興投資等擴建計劃，強化接收站與儲槽的即時調度能力。

在「淨零轉型」方面，台灣中油將透過製程改善與減碳措施，降低溫室氣體排放，並同步投入永續航空燃料（SAF）、生質柴油、新能源、地熱及氫能等前瞻領域，評估二氧化碳捕捉與利用技術，推動企業走向低碳化。方振仁期待未來與各供應商、電力業者及加油站加盟夥伴攜手合作，共同邁向下一個永續發展的 80 年。

賴建信致詞時，首先代表經濟部長龔明鑫表達祝賀，並對台灣中油連續 25 年榮獲相關獎項的優異表現給予高度肯定。他指出，全球地緣政治與經濟環境變動劇烈，台灣中油作為國營事業，不僅在油品、石化、節能等領域努力不懈，更在國際能源價格大幅波動時，扮演了穩定國內物價與民生經濟的關鍵角色。

賴建信特別提到，面對俄烏戰爭與地緣政治衝突，國際能源市場受到巨大衝擊，但台灣中油憑藉著優秀的研究與操作團隊，早已針對全球 150 多種油品做好策略準備。賴建信強調：當 2 月 28 日衝突戰事一起、當外界關心台灣油品安全存量的時候，經濟部與台灣中油有信心，手中擁有充分的、足夠的、安全的存量，來穩定國內的物價。