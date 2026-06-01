鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-01 13:30

日本財務省最新公布的數據顯示，由於受伊朗戰爭及中東局勢動盪影響，日本企業在工廠與設備上的支出成長在今年第一季陷入停滯，這也大幅增加了日本修正後經濟成長數據遭到下調的風險。

根據官方統計，日本第一季企業資本支出年增率僅為 0.047%，與上一季 6.5% 的強勁成長相比出現劇烈放緩。若經季節性調整後，第一季支出較前一季實際衰退了 2%。

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經濟學家指出，這項數據反映出企業在經歷一段時間的強勁擴張後出現回落，雖然資本支出總額仍達到 18.8 兆日元的單季歷史新高，但成長動能已明顯受挫。

中東地區的衝突嚴重打擊了全球經濟前景，對於高度依賴石油進口的日本而言，企業與消費者正承受著能源價格飆升的壓力。

在具體產業方面，製造業的支出年減 0.4%，成為拖累整體成長的主因，其中資訊通信設備與汽車產業在去年完成產能擴張後，紛紛開始縮減規模。儘管如此，企業整體的營收仍有 1.1% 的增長，經常性利潤更是大幅成長了 14.6%。

這項疲軟的資本支出數據將成為 6 月 8 日公布的 GDP 修正值之關鍵參考。明治安田綜合研究所經濟學家 Kazutaka Maeda 表示，上個月公布的初步預估值顯示，受出口與消費帶動，日本 GDP 年化增長率為 2.1%，優於預期，但鑒於最新的企業投資數據，該成長率恐將面臨下調。

面對經濟挑戰，首相高市早苗政府正致力於加速經濟轉型，透過提供資本投資稅收抵免，並增加對半導體、造船等戰略行業的公共支出，試圖提振國內需求。政府的長遠目標是希望在 2040 年前將年度企業資本支出倍增至 200 兆日元。