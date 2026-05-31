鉅亨網新聞中心 2026-06-01 07:40

全球人工智慧（AI）狂潮再度推高半導體類股，韓國「記憶體雙雄」股價與市值同步創下歷史新高。然而，在這波由 AI 堆疊出的繁榮背後，韓國經濟正悄然陷入嚴重的「K 型分化」失衡深淵。

記憶體雙雄市值破兆背後：韓國靠AI大發財 命脈仍看美國臉色。(圖:shutterstock)

繼三星電子之後，SK 海力士（SK Hynix）的市值也正式突破 1 兆美元大關，過去 12 個月累計漲幅飆破 1000%。

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隨著兩大巨頭獲利創新高，三星半導體部門近期通過了歷史性的薪資協議，2026 年員工平均獎金可望上看 6 億韓元（折合新台幣約 1,400 萬元），引發外界側目。

這波 AI 紅利並未如預期般雨露均霑，反而加劇了韓國社會的撕裂。一方面，半導體一線技術工憑藉豐厚分紅躍升為新興富豪，在韓國社會甚至誕生了結合「國王（King）」與「生產線工人（Sanjik）」的流行新詞「King-Sanjik（國王技術工）」，身穿印有 SK 海力士標誌的員工在婚友市場炙手可熱。

另一方面，傳統白領與青年族群正面臨 AI 技術對常規崗位的無情侵蝕。韓國央行數據顯示，近三年來資訊服務、出版及專業服務等辦公室白領職缺大幅縮減，連象徵菁英階級的註冊會計師（CPA）合格者也面臨實習無門的窘境。

這種「同代人命運分叉」的現象，正徹底顛覆韓國傳統「名校、高考、穿西裝進 CBD」的中產階級晉升公式，促使大批年輕人寧可放棄四年制大學，轉投半導體職校以求擠進無塵室。

更令人擔憂的是，AI 繁榮正在實質上「綁架」韓國的總體經濟體質。

身為典型的出口導向型國家，韓國今年第一季出口額中，前五大巨頭的貢獻度首度突破 40% 大關，甚至包辦了全韓出口增量的八成以上。

然而，在這張亮麗的成績單下，半導體單一產業暴漲 146%，傳統命脈如汽車出口卻下滑 5.5%，家電出口更重摔 20%。

這種「單押晶片」的極端發展模式，讓外界看清這僅是「財閥經濟的 AI 化」，而非整體產業結構的升級。

值得關注的是，儘管韓國在 AI 伺服器不可或缺的高頻寬記憶體（HBM）市場稱霸全球，但其核心命脈，依然被美國科技巨頭牢牢掌控。

由於韓國廠商並不掌握底層大模型生態、GPU 主流架構與雲端平台，其繁榮高度依賴輝達（Nvidia）等美國大客戶的資本開支、資料中心建置節奏，乃至於美國政府的出口管制政策。

分析人士直言，韓國在這場全球 AI 淘金熱中雖然扮演了「賣鏟人」的角色，但買家、礦場以及運輸路線的掌控權，全都不在自己手裡，脆弱性不言而喻。

此外，半導體屬於資本與技術密集產業，每創造單位產值所能帶來的就業機會僅為傳統製造業的三分之一。這導致總體經濟指標亮眼，庶民的「體感經濟」卻異常寒冷，甚至點燃了財富分配不公的火藥庫。

三星半導體部門的千萬天價獎金，對比消費電子部門僅能拿到微薄分紅的落差，已在企業內部埋下不滿；而 SK 海力士與三星的示範效應，更引發 Kakao、LG Uplus 及現代重工等各產業工會的罷工與抗爭連鎖反應，要求分紅比例全面看齊。

面對日益嚴峻的分配焦慮與社會分裂風險，韓國政府已意識到危機並緊急介入。

總統府高層與科技部官員陸續釋出風向，研議將半導體超額稅收以「國民分紅」的形式回饋社會，勞動部也緊急召開討論會，試圖推動「韓國型社會連帶工資政策」以縮小貧富差距。