鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-01 14:50

據美媒 Axios 新聞網等媒體報導，美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 正推動新的停火倡議，以遏制日益升級的黎巴嫩戰火。

根據美國官員透露，此倡議旨在為「逐步降溫及有效停止敵對行動」創造空間。美方提出的具體方案為，真主黨必須立即停止對以色列的所有導彈與無人機攻擊，作為交換，以色列將避免在黎巴嫩首都貝魯特採取升級行動。

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美方強調，真主黨立即停火是保護雙方平民最快的方式，且不期望以色列在遭受恐怖組織攻擊時保持沈默。

報導指出，黎巴嫩總統 Joseph Aoun 積極支持此項提案，並促請黎巴嫩議會議長 Nabih Berri 向真主黨施壓。然而，Berri 的回應被美國官員形容為「閃爍其辭且令人失望」。儘管 Berri 表示願意保證真主黨遵守停火，但他堅稱以色列必須是先停止開火的一方。

這項停火努力正值以色列擴大對黎巴嫩南部的地面入侵之際。據報導，以色列已轉向占領行動，並向川普政府尋求許可，以便在貝魯特進行大規模打擊，而非先前要求的「外科手術式」襲擊。此外，川普政府推動停火的動力之一在於與伊朗的整體談判，美伊雙方正討論一項包含結束黎巴嫩戰事的諒解備忘錄。

然而，黎巴嫩資深官員指出，目前真主黨與以色列雙方均無展現真正的停火意願，且伊朗甚至敦促真主黨升級衝突，以作為與美國談判的籌碼。