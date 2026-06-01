鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-01 14:55

受 AI 投資熱潮帶動，日本科技巨頭軟銀集團股價週一 (1 日) 大漲逾 8%，市值突破 46 兆日元(約 2880 億美元)，正式超越蟬聯榜首逾 20 年的豐田汽車，成為日本市值最大上市公司，反映全球資金明顯傾向 AI 與半導體相關標的。

軟銀股價今年迄今大漲近 73%，本週再受法國大型 AI 運算叢集投資案 (最高達 750 億歐元) 激勵創下歷史新高。

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豐田週一則下跌近 4.5%，市值回落至 46 兆日元下方。豐田自 2003 年超越 NTT DoCoMo 後長期霸榜，此次讓位象徵日本資本市場偏好出現結構性轉變。

軟銀深陷 AI 布局，不僅是 ChatGPT 開發商 OpenAI 主要金主，旗下晶片設計公司安謀也傳出自研晶片計畫，疊加 OpenAI 赴美 IPO 預期升溫，帶動市場重新追捧。

日本券商 Monex 集團董事 Jesper Koll 說：「富有魅力的領導力與大膽冒險，正勝過一味專注漸進改良與穩健財報文化。」

同日，科技股權重較高的日經 225 指數開盤首小時漲逾 1.2%，首度突破 67000 點大關，今年累計上漲近 30%，東證指數今年來亦漲 13%，記憶體大廠鎧俠受 AI 資料中心需求激勵，今年來暴漲逾 525%，市值超越三菱 UFJ 成為日本第三大上市公司。

野村證券預估，今年底日經 225 指數有望於站上 68000 點，明年挑戰 70000 點，但首席股票策略師北岡智親提醒，必須審視 AI 及半導體企業獲利預期向好趨勢能否延續。