鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電
伊朗總統府官員 5 月 31 日（周日）否認總統佩澤希齊揚已向最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）請辭的傳聞，稱相關說法是境外媒體散布謠言。
總統府分管新聞與通訊事務的官員塔巴塔巴伊在社交媒體平台發文，否認佩澤希齊揚辭職傳聞。他說，佩澤希齊揚會繼續履行職責，不會停止為伊朗人民服務。
總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」引述消息人士透露，澤希齊揚 5 月 31 日已向最高領袖辦公室提出辭呈，要求立即卸任。
上述知情人士透露，澤希齊揚在信中強調，總統與內閣實際上被排除在國家重大決策之外，由伊朗伊斯蘭革命衛隊內部強硬派掌控事務。
據伊朗媒體當天報導，佩澤希齊揚在一場講話中表示，政府將以堅定態度繼續推進各項工作，「直至生命最後一刻」。
同日，佩澤希齊揚在社交媒體平台發文，稱國家當前面臨諸多挑戰，克服困難離不開社會各界共同參與。政府有責任向民眾如實說明國家面臨的問題，推動全社會共同參，解決問題。
佩澤希齊揚表示，面對困難和挑戰，伊朗需要進一步加強社會團結。
5 月初，伊朗總統府官員否認佩澤希齊揚與伊朗伊斯蘭革命衛隊高層意見分歧，稱有關佩澤希齊揚可能辭職的傳聞是部分媒體為炒作熱點而製造的謠言。
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