鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-01 08:40

伊朗總統府官員 5 月 31 日（周日）否認總統佩澤希齊揚已向最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）請辭的傳聞，稱相關說法是境外媒體散布謠言。

伊朗總統佩澤希齊揚。（圖：Shutterstock）

總統府分管新聞與通訊事務的官員塔巴塔巴伊在社交媒體平台發文，否認佩澤希齊揚辭職傳聞。他說，佩澤希齊揚會繼續履行職責，不會停止為伊朗人民服務。

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總部位於倫敦的反對派媒體「伊朗國際」引述消息人士透露，澤希齊揚 5 月 31 日已向最高領袖辦公室提出辭呈，要求立即卸任。

上述知情人士透露，澤希齊揚在信中強調，總統與內閣實際上被排除在國家重大決策之外，由伊朗伊斯蘭革命衛隊內部強硬派掌控事務。

據伊朗媒體當天報導，佩澤希齊揚在一場講話中表示，政府將以堅定態度繼續推進各項工作，「直至生命最後一刻」。

同日，佩澤希齊揚在社交媒體平台發文，稱國家當前面臨諸多挑戰，克服困難離不開社會各界共同參與。政府有責任向民眾如實說明國家面臨的問題，推動全社會共同參，解決問題。

佩澤希齊揚表示，面對困難和挑戰，伊朗需要進一步加強社會團結。