鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-01 18:44

COMPUTEX(台北電腦展)2026 將在明 (2) 日起登場，今 (1) 日先由貿協舉辦展前全球記者會及高通 (QCOM-US) 執行長暨總裁 Cristiano Amon 舉行首場論壇。對近日台股資本市場強勁，指數屢創新高，貿協董事長黃志芳受訪時表示，資本市場繼續創高，貿協對此「樂觀其成」，也強調 AI 於 2026 年前是 ChatGPT 時代，2026 年之後已經進入「 AI 代理」的全新時代，未來需求將越來越大。

黃志芳在展前受訪時，針對近期 COMPUTEX 相關 AI、機器人等帶動台股屢創新高，外界有「AI 泡沫化」說法，他則認為現在這個時代，大家都使用 AI，且趨勢只會用更多、不會更少。

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黃志芳也以自身為例，強調他自己也用 AI 訓練體能，今年參與 101 登高賽也創下自己記錄，未來人類一定會用更多的 AI，在 2024 年後已從 ChatGPT 的 1.0 時代，2026 年已進入到「代理 AI(Agentic AI)」2.0 時代，Token(算力單位) 的消耗呈現幾何級數增長，這與他親身使用後的感受一樣，當 AI Agent 更普及，對人工智慧的產業需求將變成更加巨大，產業成長動能反而因應 AI 的全面應用而變得更為強勁。

另對台股指數持續創高。黃志芳表示，對資本市場，貿協則展現樂觀其成態度，但 Computex 的核心是協助資通訊、AI 與半導體產業注入更大動能，帶領台灣全速向前進，資本市場若能繼續創造好成績，這也是貿協應持續做好的努力工作。

黃志芳在記者會中致詞時表示，COMPUTEX 2026 聚焦 AI 產業從算力競賽邁入實體落地的關鍵轉折，從雲端走入製造自動化、高齡照護與勞動力轉型等真實場景，這不僅是台灣硬體製造韌性與全球軟體生態深度對接的戰略平台，更清楚宣示，AI 下一個戰場，將是解決真實世界的問題。