鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-01 18:55

聯發科 (2454-TW) 今 (1) 日宣布與鴻海 (2317-TW) 旗下的鴻華先進 (FOXTRON) 策略合作，攜手加速 AI 賦能智慧汽車的創新演進。在此次的全球長期合作之下，策略合作夥伴生態系之高階車種將導入整合輝達 (NVDA-US) 先進 GPU 與 AI 技術的聯發科天璣汽車座艙平台 C-X1，致力為使用者打造安全可靠且具備強大 AI 算力的智慧座艙體驗。

此次合作突顯汽車產業正加速邁向 AI 定義汽車、AI 賦能的汽車架構，進而帶動對高階運算與生態系整合的強勁需求。同時，也將結合三方在半導體創新、AI 基礎設施、車用平台與先進製造領域之優勢，以加速推動具備高度擴展性的解決方案，攜手迎向次世代智慧移動新紀元。

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聯發科天璣汽車座艙平台 C-X1 採用 3 奈米先進製程，並結合輝達之深厚的 GPU、AI、以及圖像技術，以驅動 AI 賦能的座艙體驗。此外，亦具備直覺的多模態互動能力、支援涵蓋 5G 車載通訊、Wi-Fi、藍牙等業界領先的通訊技術，同時兼具高效能運算與優質多媒體效能。

該平台整合至鴻華先進的解決方案後，將實現極致流暢的車內體驗，包括直覺式車輛控制、先進安全功能、無縫串聯的娛樂饗宴、為駕駛與乘客提供個人化互動的 AI 助理，以及打造完整的智慧座艙車載通訊環境。

鴻華先進董事長李秉彥表示，此次合作結合了公司先進的電動車平台與最佳的 AI 智慧座艙平台，攜手打造具備高度擴展性的次世代智慧移動解決方案，聚焦於無縫、智慧且以使用者為核心的體驗。透過此合作，鴻華先進也進一步強化持續推出符合市場發展需求之車輛解決方案的承諾。

聯發科副總經理暨車用平台事業部總經理張豫臺表示，天璣汽車 C-X1 平台持續在全球不同市場取得進展，此次鴻華先進之採用更是聯發科車用領域成長的重要里程碑，並確保全球車廠與 Tier 1 供應商皆能獲得頂尖的科技與體驗。透過此次策略合作，聯發科技整合涵蓋跨運算、通訊、AI 領域的領先座艙解決方案，與夥伴攜手形塑次世代智慧移動新紀元。