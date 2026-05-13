鉅亨網新聞中心 2026-05-13 18:00

日本科技投資巨頭軟銀（SoftBank）近日宣布，將在日本啟動電池業務，目標是建構下一代電力基礎設施，以因應人工智慧（AI）急遽攀升的用電需求。

據悉，軟銀此次布局採取從研發到製造的全鏈條垂直整合模式，產品線涵蓋創新型電池單元與電池儲能系統（BESS）。

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工廠選址方面，軟銀看中大阪府堺市原夏普工廠舊址所開發的「大阪堺 AI 資料中心」，計畫在此設立 AX Factory 與 GX Factory 兩座工廠，其中 GX Factory 生產的儲能系統將就近供應資料中心，並提升當地電網的承載能力。

在財務目標上，軟銀預計到 2030 會計年度，使日本國內電池業務年收入突破 1,000 億日元，並計畫於 2027 會計年度啟動電池與儲能系統的製造，力爭在 2028 會計年度前後實現年產吉瓦時（GWh）等級的量產規模。

押注非主流電池技術

在電池技術選擇上，軟銀採取較為非常規的路線，選擇與新創公司 COSMOS LAB 合作，共同開發並量產所謂「創新型電池單元」，即一種以鹵素基材料為正極、鋅為負極的鋅鹵電池。

這種電池最大的賣點在於安全性：由於不使用可燃性有機電解液，改以純水為電解液，從原理上規避了起火風險。對於長時間高負載運行、對消防風險高度敏感的 AI 資料中心而言，這一特性具有相當吸引力。

此外，鋅、鹵素等關鍵原材料在日本具備一定的本土採購基礎，有助於軟銀降低對鋰、鎳、鈷等戰略礦產的依賴。

儲能系統端，軟銀則與南韓科技公司 DeltaX 合作，主要看中其在 CCS 電池連接系統 CCS、CTP 技術、高整合度貨櫃儲能方案，以及 AI 視覺輔助電池管理與安全監測等方面的系統設計能力。

DeltaX 此前已進入 SK On 儲能業務體系，具備北美 ESS 市場的實戰經驗。

軟銀進軍儲能並非無中生有。集團旗下全資子公司 SB Power 已長期從事電力買賣與供電業務，SB Energy 則在美國開發與運營再生能源項目。

根據財報，2025 會計年度軟銀電力業務收入達 2,103 億日元，積累了豐富的用電數據與負荷管理經驗。

軟銀表示，此次也將整合電力業務中已開發的能源管理系統（EMS），透過 AI 電力需求預測功能實現充放電的最優控制。

軟銀豪賭 AI：從算力基建到機器人全面擴張

近兩年，軟銀在 AI 領域的大規模押注，未來很可能也將成為其儲能與基礎設施產品的重要消化出口。

2025 年，OpenAI、軟銀、甲骨文 (ORCL-US) 與 MGX 共同宣布啟動「星際之門」（Stargate）計畫，準備在美國投入高達 5,000 億美元，建設 OpenAI 未來所需的 AI 基礎設施，其中首階段投資規模約為 1,000 億美元。

在這項合作中，軟銀主要負責資金安排，OpenAI 則主導營運，而軟銀創辦人孫正義也親自擔任計畫董事長。

為了持續支撐 OpenAI 以及 AI 基礎建設相關投資，軟銀之後也進一步加大融資力度。2026 年 3 月，軟銀取得一筆 400 億美元的無擔保過橋貸款，資金用途除了投入 OpenAI 後續融資外，也包含公司整體營運與資本調度。

這套高資本支出的 AI 擴張模式，如今也開始向海外延伸。根據《路透》5 月 11 日報導，孫正義正評估在法國投入最高 1,000 億美元，重點可能放在生成式 AI 所需的資料中心等基礎設施建設。

除此之外，軟銀也正在補齊 AI 落地所需的硬體與應用場景布局。2025 年 10 月，軟銀宣布將以 53.75 億美元收購 ABB 機器人業務，預計於 2026 年中後完成交易，這也被視為其強化 AI 機器人版圖的重要一步。

潛力與風險並存

分析人士指出，儘管戰略意圖清晰，外界對軟銀這條路線仍存有疑慮。

鋅鹵電池目前仍處於從技術驗證向工程商業化推進的過渡階段，尚無法撼動磷酸鐵鋰電池的主流地位。