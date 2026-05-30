川普體檢報告出爐 醫師評「極佳」但建議「持續減肥」
鉅亨網編譯羅昀玫
白宮週五 (29 日) 公布最新醫療報告指出，現年 79 歲的川普整體健康狀況維持良好，儘管仍有輕微小腿腫脹及手部瘀青情況，但醫師表示相關症狀均屬良性，且已有改善跡象。
即將於 6 月滿 80 歲的川普，近年來經常強調自身健康與體能狀況優於前總統拜登，而最新體檢結果也再次成為外界觀察其健康狀況的重要指標。
根據白宮公開的醫療備忘錄，川普本週稍早前往沃爾特里德國家軍事醫學中心 (Walter Reed National Military Medical Center) 接受檢查。總統醫師巴貝拉 (Sean Barbabella) 表示，川普的心血管、肺部及神經系統功能均維持正常，整體身體狀況良好，完全具備履行總統職務的能力。
醫療報告指出，川普目前仍有輕微下肢腫脹，但情況較去年改善。至於外界關注的手部瘀青問題，醫師認為這屬於常見且無害的現象，主要與川普經常握手，以及服用低劑量阿斯匹靈進行心血管疾病預防有關。
這是川普過去 13 個月內第三度前往沃爾特里德醫學中心接受檢查。由於過去一年媒體曾拍攝到他腳踝腫脹、手部瘀青及頸部皮膚出現斑駁痕跡，因此此次檢查結果備受關注。
報告顯示，川普的心臟功能正常，完整神經系統檢查結果亦顯示精神狀態正常，包括憂鬱症與焦慮症篩檢均未發現異常。
醫師同時建議川普持續控制體重、增加身體活動量，並維持低劑量阿斯匹靈等預防措施。根據報告，川普身高約 190 公分，體重約 108 公斤。
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