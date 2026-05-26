鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-26 11:40

根據外媒報導，Meta 於 5 月 20 日宣布裁減約 8,000 名員工，引發了巨大爭議。其中一名遭裁員的前工程師 Jeremy Bernier 在社群平台 X 上連發多篇貼文，指控 Meta 的工作文化「就像韓劇《魷魚遊戲》一樣殘酷」。

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他並進一步表示，儘管公司內有大量華裔員工，但裁員對非華裔員工的影響反而更大。

Bernier 在 X 上指出，部分團隊（例如 Facebook 廣告部門）確實以華裔員工為主。然而他認為，在裁員過程中，非華裔員工反而更常成為被裁對象。

他寫道：「在 Meta，我 90% 的同事是華裔，而非華裔員工經常被排除、處於劣勢，並成為裁員目標。在我觀察到的 7 次裁員中，有 6 次針對的是非華裔員工，儘管非華裔員工本來就是少數。」

Bernier 進一步指控，裁員只是問題的一部分。他強調，華裔員工經常將其他員工排除在外。

他表示，這些員工習慣在工作中以普通話交談，若非華裔母語者在場，正式會議雖會以英語進行，「但會議一結束，大家立刻切換回普通話」。

他以反向情境作為類比：「試想如果一家中國公司像華為，卻被日本員工主導，我相信中國公民一定會義憤填膺，絕不允許這種事發生。」

Bernier 還描述了多起被排擠出團隊活動的經歷。他表示，加入一個幾乎清一色為華裔成員的團隊後，成員們用餐時從不邀請他與另一名非華裔同事同行。

他表示：「我們主動邀請他們，對方每次都拒絕，然後沒多久就一起消失去吃午餐了。」

在回憶一次團隊聚餐時，他提到他們在一家韓式燒烤餐廳用餐，當時兩位技術主管最初坐得離他和另一位非華裔同事較遠，之後才移到他們這一側，但「整個晚餐期間都在用普通話交談」。

他寫道：「我無法理解 Meta 怎麼會有『技術主管』如此明目張膽地排除其他隊友。」

雖然 Bernier 表示自己「並不反對華裔」，但他的貼文仍在網路上引發不同反應。

有網友回應說：「這個人在 Meta 抱怨華裔同事只用普通話交流，是因為對他們來說講英文其實很耗費心理資源。要避免心理疲勞，需要接近母語的自動化能力。」