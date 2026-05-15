AI晶片狂潮逼近歷史泡沫 美銀警告已超越網路泡沫前夕

鉅亨網編譯許家華 2026-05-16 07:20

AI 熱潮持續推升全球科技股狂飆，但市場對泡沫化的警告聲浪也愈來愈高。美國銀行策略師哈奈特 (Michael Hartnett) 最新報告指出，目前 AI 晶片股的漲勢，已逼近甚至超越歷史上多次知名金融泡沫的極端水準，包括 2000 年網路泡沫與 1720 年的法國密西西比泡沫。

（圖：REUTERS/TPG）

根據美銀發布的報告，費城半導體指數 (SOX) 目前的價格，相較 200 日移動平均線高出 62%，不僅超過 1987 年「黑色星期一」股災與 1929 年「黑色星期二」大崩盤前道瓊工業指數的偏離幅度，更接近 2000 年網路泡沫破裂前那斯達克指數 55% 的偏離程度。

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報告指出，目前 AI 晶片股的狂熱程度，甚至已接近 1720 年法國密西西比泡沫破裂前，法國 CAC All Tradable 指數高出 200 日均線 73% 的歷史極端紀錄。當時法國密西西比公司股票被允許作為法定貨幣使用，導致法國貨幣供給在短時間內翻倍，最終引爆市場崩盤。

哈奈特形容，當前市場正呈現「指數級價格走勢、市場集中度攀升、波動率下滑，以及股票壓過債券殖利率」等典型泡沫特徵，「市場已開始把全面暴漲視為基本情境」。

多家華爾街機構預估，全球 AI 相關投資規模明年可能突破 1 兆美元，也進一步加深市場對 AI 泡沫的憂慮。

總體經濟研究機構 Policy Research in Macroeconomics 主任、經濟學家 Ann Pettifor 接受 CNBC 訪問時表示，市場為支撐 AI 投資而募集超過 1 兆美元現金，「已形成大家口中的泡沫」。

不過，也有分析人士認為，目前 AI 建設規模雖然龐大，但若與歷史重大產業革命相比，仍未達真正瘋狂程度。

英國《金融時報》Alphaville 專欄編輯 Robin Wigglesworth 指出，目前 AI 基礎建設熱潮，相較 1860 年代美國鐵路建設泡沫仍屬「小巫見大巫」。

他引用摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 研究指出，1860 年代美國鐵路熱潮期間，債券發行規模約 50 億至 60 億美元，若依當時 GDP 規模與通膨調整，相當於今日約 10 兆美元的資本支出規模，遠高於當前 AI 相關負債與投資水準。

另一方面，也有市場觀點認為，即使 AI 確實存在泡沫，也不代表長期價值不存在。

橡樹資本 (Oaktree Capital Management) 共同創辦人霍華德．馬克斯 (Howard Marks) 引用作家 Derek Thompson 觀點指出，歷史上許多改變世界的技術革命，都伴隨泡沫形成。

Thompson 指出，「鐵路是泡沫，但它改變了美國；電力是泡沫，但它改變了世界；1990 年代寬頻建設也是泡沫，但它重塑了網際網路經濟。AI 很可能也不會例外。」

儘管市場對估值與負債風險保持警戒，但 AI 商業化收入確實正在快速成形，也成為支撐股價的重要理由。

Alphabet (GOOGL-US)上月公布財報顯示，第一季雲端業務營收年增 63%；Amazon (AMZN-US)旗下 AWS 雲端部門第一季營收年增 28%，單季營收達 375.9 億美元；微軟 (MSFT-US) 則公布，包含 Azure 在內的雲端業務營收年增 40%，部門單季營收達 346.8 億美元。

市場認為，這些大型科技企業持續強勁的 AI 與雲端收入表現，暫時緩解了投資人對 AI 泡沫立即破裂的擔憂。

不過，市場結構集中化問題仍持續惡化。派珀桑德勒 (Piper Sandler) 分析師 Craig Johnson 指出，雖然標普 500 指數自 3 月底以來持續創高，但市場上漲家數與下跌家數的比例卻同步惡化，顯示漲勢愈來愈集中在少數科技與 AI 基礎建設股票。

Johnson 表示，市場的「漲跌線」已與標普 500 指數創高出現明顯背離，代表目前美股漲勢主要由科技股支撐，市場基礎可能比表面看起來更加脆弱。