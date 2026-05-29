鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-30 06:48

《MarketWatch》報導，美股 5 月漲勢相當驚人——除非你刻意避開資訊科技類股。

在標普 500 指數中，5 月僅有少數產業板塊上漲，但科技股的強勁表現仍推動整體市場大幅走高。(本文所有股價變動均未計入股息。)

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標普 500 指數 5 月上漲 5.1%，儘管 11 大產業板塊中有 8 個板塊下跌。其中，資訊科技類股為最大功臣，單月大漲 15.9%。

隨著生成式 AI 基礎建設持續擴張，半導體股依然是投資人最直接押注標的。追蹤半導體產業的 iShares Semiconductor ETF(SOXX-US)5 月上漲 23%。若從全年來看，該 ETF 在 2026 年已累計大漲 89%，此前 2025 年也已上漲 40%。

不過，科技股的漲勢並不只侷限於半導體。標普 500 軟體與服務指數 5 月也上漲 16.3%。值得注意的是，根據 LSEG 數據，該產業截至 4 月底仍累計下跌 15.7%，顯示市場情緒在 5 月出現明顯反轉。

戴爾成 5 月最大贏家

在標普 500 成分股中，戴爾科技 (DELL-US) 表現最為亮眼。受強勁財報激勵，該股 5 月股價翻倍上漲，並在周五財報公布後再度大漲 33%。

製圖來源：MarketWatch

軟體股方面，以 Datadog(DDOG-US) 表現最佳。該股 5 月累計大漲 87%，成為 AI 帶動軟體股反彈的重要代表之一。