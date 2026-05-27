鉅亨網編譯陳又嘉 2026-05-28 07:00

《MarketWatch》報導，AI 熱潮今年帶動晶片股大漲，並推升廣受市場關注的費城半導體指數 (SOX-US) 刷新歷史紀錄。

英特爾領軍晶片股今年狂飆，漲勢超越網路泡沫(圖：Shutterstock)

這波漲勢主要由老牌晶片廠英特爾 (Intel)(INTC-US) 領軍。隨著代理式 AI 興起，市場對伺服器中央處理器 (CPU) 的需求再度升溫，而代理式 AI 需要 CPU 來自主執行任務，使英特爾成為主要受惠者之一。

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AI 發展重心也逐漸轉向推論 (Inference)，也就是模型完成訓練後的實際運作階段，進一步帶動 CPU 需求強勁成長。

根據道瓊市場數據，費半指數 2026 年迄今已大漲 79.3%，創下年度前 100 個交易日史上最佳表現。此前紀錄出現在 1995 年網路泡沫剛起步時，當年前 100 個交易日費半上漲 62%。該指數於 1993 年 12 月推出。

費半指數 30 檔成分股今年全數上漲超過 10%。相比之下，標普 500 今年上漲 9.9%。其中，表現最佳的是英特爾，股價暴漲 230%，表現最差的是輝達 (Nvidia)(NVDA-US)，但股價仍上漲 14%。

超微 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 同樣受惠於伺服器 CPU 需求復甦。今年股價已上漲 131.4%，並於周二首度突破 8,000 億美元市值門檻。

截至周三，儘管 AMD 股價下跌 1.7%，市值仍達 8,080.3 億美元，超越摩根大通 (JPMorgan Chase)，成為美國市值第 13 大企業。摩根大通 (JPM-US) 周三股價下跌 2.4%，市值降至 8,019.2 億美元。

另一方面，輝達今年表現落後其他半導體同業，部分原因在於投資人仍擔憂 AI 支出的可持續性。目前全球前四大超大型雲端業者預計今年共將投入近 7,000 億美元建設 AI 基礎設施。

輝達目前市值達 5.14 兆美元，其崛起主要依賴 GPU 產品。不過，公司現在也積極搶攻其估計規模達 2,000 億美元的 CPU 市場。輝達財務長 Colette Kress 本月稍早在財報電話會議中表示，「這是我們過去從未真正涉足的市場。」

AI 熱潮同時造成記憶體晶片嚴重短缺，進一步推升美光 (Micron Technology)(MU-US) 股價，今年累計大漲 225.3%，成為費半第二強勢個股。美光市值周二首度突破 1 兆美元，當日收盤股價創下 895.88 美元歷史新高，也成為美國市值第 10 大企業。

Barclays 分析師 Tom O’Malley 將美光目標價自 675 美元調升至 1,175 美元，較周三 928.41 美元收盤價仍有約 27% 上漲空間。O’Malley 調升目標價的原因，是他提高了 2027 年每股盈餘 (EPS) 預估本益比倍數，反映「更具結構性的良好定價環境，以及更多長期合約安排。」

美光在 3 月財報中宣布，公司正導入策略性客戶協議 (SCAs)，其內容比過去與客戶簽署的長期合約更進一步。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 在財報會議中表示，「SCAs 涵蓋多年期具體承諾，可提升公司商業模式的能見度與穩定性。」他也透露，美光已簽下首份為期五年的協議。