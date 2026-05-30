鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-30 11:00

隨著市場對人工智慧 (AI) 衝擊軟體產業的憂慮降溫，美國軟體股 5 月強勢反彈，創下逾 24 年來最佳單月表現。Snowflake (SNOW-US) 與 Okta (OKTA-US) 財報優於預期，進一步提振投資人信心，也讓先前市場熱議的「SaaS 末日論」(SaaSpocalypse) 暫時退燒。

追蹤軟體產業的 iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV-US) 本週大漲 8%，5 月累計飆升 21%，創下 2001 年 10 月以來最佳單月表現。當年正值網路泡沫破裂後的反彈行情，如今則是在 AI 快速崛起背景下展開強勁回升。

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過去一年來，Anthropic、OpenAI 等 AI 業者推出的程式開發工具掀起「Vibe Coding」熱潮，讓使用者能在短時間內建立網站與應用程式，市場一度擔憂傳統軟體公司的競爭優勢將受到侵蝕。

不過，近期財報顯示，即使 AI 正在取代部分工具與工作流程，不少軟體企業仍維持穩健成長，甚至透過推出自家 AI 產品受惠於這波產業變革。

其中，資料雲平台業者 Snowflake 成為本輪反彈領頭羊。該公司週四創下歷史最佳單日漲幅，在陣亡將士紀念日假期後的四個交易日內累計飆升近 50%。

Snowflake 日前宣布與亞馬遜 (AMZN-US) 達成 60 億美元雲端與晶片合作協議，並同步調升全年財測，反映企業客戶對 AI 應用需求持續升溫。

Snowflake 執行長拉 Sridhar Ramaswamy 在法說會上表示，公司觀察到客戶部署與擴大工作負載的速度持續加快。

Argus Research 分析師將 Snowflake 形容為生成式 AI 浪潮中的「賣鏟人」，並將目標價由 250 美元調升至 300 美元。

分析師指出，企業若要有效運用生成式 AI，必須先整合與管理龐大資料，而這正是 Snowflake 的核心競爭優勢，因此公司可望成為 AI 發展的重要受惠者。

另一家身分驗證與資安軟體業者 Okta 同樣繳出亮眼成績單。該公司股價週五暴漲 30%，創下歷史最佳單日表現。

Okta 表示，隨著代理型 AI(Agentic AI) 快速發展，企業正加速投資身分驗證與資安防護工具，以因應 AI 代理與自動化機器人大量增加所帶來的新風險。

Okta 執行長 Todd McKinnon 表示，雖然 AI 產品全面成熟仍需時間，但未來幾乎所有企業都將建立並部署 AI 代理系統，而相關基礎設施將成為未來數年的重要投資方向。

除了 Snowflake 與 Okta 外，多檔軟體股本週同步大漲。

Atlassian (TEAM-US) 暴升 26%，ServiceNow (NOW-US) 高飛 20%；Shopify (SHOP-US)、Workday (WDAY-US) 與 Asana (ASAN-US) 漲幅均超過 14%。