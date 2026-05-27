鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-28 07:00

紐約聯準銀行最新研究揭露，儘管整體經濟數據展現韌性，美國最貧困族群正面臨日益嚴峻的糧食安全危機，這可能是消費者信心持續低迷的關鍵原因。

紐約聯準銀行一位經濟學家周三 (27 日) 在最新部落格文章中警告，低收入家庭的食品匱乏問題正急遽惡化，伴隨而來的是同步攀升的悲觀情緒與顯著下滑的就業預期。

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研究透過追蹤民眾是否動用儲蓄支付開銷、是否難以獲取足夠食物，甚至被迫挨餓，以及是否求助於公私部門糧食援助等指標發現，在 2025 年 10 月至 2026 年 2 月期間，通報上述困境的家庭比例出現明顯躍升。這種惡化趨勢橫跨不同種族、年齡與教育背景，但增幅在非白人、低收入、低教育程度及育有子女家庭中尤為驚人。

這份報告描繪出一幅鮮明的「K 型經濟」圖景，也就是富裕階層受惠於股市上漲、就業穩健與低房貸成本，資產價值持續膨脹，但結構底部的廣大中低收入民眾，卻深陷高度經濟不確定性與財務困境。這一壓力具體反映在對高通膨、高利率及生活成本不堪負荷的擔憂上，更體現在信用卡、車貸與學貸違約率的攀升。

研究指出，低收入家庭糧食安全與消費信心之間的強烈「關聯性」，為當前消費者信心異常低迷提供合理解釋，即便數據顯示經濟表現良好。這種悲觀氛圍部分源於通膨壓力再起，導火線包括川普政府大規模加徵關稅，以及中東戰事引發的能源衝擊。