鉅亨網編輯林羿君 2026-05-25 22:00

隨著華許（Kevin Warsh）接掌聯準會，債券投資人正押注，他將優先維護央行對抗通膨的公信力，而非回應美國總統川普要求降息的壓力。

在伊朗戰事引發自 2023 年以來最大一波通膨升溫之際，交易員已將聯準會「12 月前必將啟動升息」的預期計入價內，這與三個月前，市場仍預期將進一步降息的看法形成明顯反轉。

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這項轉變反映中東局勢動盪、美國經濟展現韌性，以及 AI 投資熱潮推升股市等因素，進一步加深市場對通膨可能在一段時間內，高於聯準會 2% 目標的疑慮。

在波動劇烈的一週中，對政策利率最敏感的 2 年期美債殖利率，上週五 (22 日) 一度升至 4.14%，創逾一年新高，並較聯準會基準利率區間上緣高出近 40 個基點；30 年期殖利率上週一度觸及 5.2%，為 2007 年以來首見，隨後回落至 5.06%。

華許上任之際，正值越來越多聯準會官員放棄放寬貨幣政策的立場。

先前在今年初曾主張透過降息來保護勞動力市場的川普提名理事華勒上週五表示，聯準會的下一步行動，現在轉向升息的可能性已與降息不相上下。本週包括副主席傑佛遜（Philip Jefferson）與紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）在內的多位決策官員也將陸續發表談話。

儘管川普過去一再施壓聯準會調降借貸成本，但在華許週五宣誓就職時，川普則表示希望華許能獨立領導央行。

隨著殖利率走高且升息預期已反映在價格中，包括資本集團（Capital Group）投資組合經理人普拉尼（Chitrang Purani）在內的部分投資人，開始對短天期美債轉持偏多看法。

普拉尼指出，他認為重啟升息的門檻依然相當高，因為聯準會與華許可能會選擇更有耐心，先觀察通膨如何傳導至勞動市場與金融條件。他認為，在華許領導下，聯準會對經濟數據的反應機制，太可能出現實質性改變。