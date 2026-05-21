鉅亨網編譯許家華 2026-05-21 10:40

由方舟投資創辦人、木頭姐伍德 (Cathie Wood) 領軍的 ARK ETF 於 2026 年 5 月 20 日公布最新每日交易紀錄，顯示其投資組合在 AI 運算與半導體領域持續進行結構性調整，其中最受市場關注的是加碼 Cerebras Systems(CBRS-US)，同時持續減持 AMD (AMD-US)等成熟晶片資產。

根據交易資料，ARKK 當日買入 82,779 股 Cerebras Systems，總金額約 2513 萬美元，並延續上週的加碼趨勢。市場解讀，此舉反映 ARK 對 AI 專用運算架構的長期押注，特別是在大模型訓練成本快速攀升的背景下，Cerebras 以大晶圓 AI 晶片與整機系統為核心的路線，被視為挑戰傳統 GPU 架構的替代方案之一。

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相較之下，ARK 當日賣出 102,334 股 Roku (ROKU-US)，套現約 1233 萬美元，延續過去一週持續減持趨勢。市場分析指出，串流媒體產業在廣告景氣波動與用戶成長放緩壓力下，短期估值修正風險仍高，使資金持續流出該板塊。

同時，ARKK 亦減持 26,680 股 AMD，套現約 1104 萬美元，為連續多日調整部位的一部分。市場人士認為，在 AI 算力需求快速集中於高端加速器與特定供應鏈之際，傳統 GPU 競爭格局正面臨重新評價，資金轉向更具差異化的 AI 運算平台。

此外，ARK 亦賣出 17,372 股 Teradyne (TER-US)，交易金額約 558 萬美元，延續近期對半導體測試設備與成熟工業鏈標的的減碼操作。

在買入端，ARK 同步增持 Bullish (BLSH-US)83,801 股，總投資約 303 萬美元，涵蓋 ARKK、ARKW 與 ARKF 三大 ETF。此舉被視為對數位資產交易基礎設施與加密金融平台的再度布局，顯示其在市場風險偏好回升階段重新配置成長型金融科技資產。