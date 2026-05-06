鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-07 05:50

超微半導體 (AMD-US) 執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 週三 (6 日) 表示，代理式 AI (Agentic AI) 正快速推升全球 AI 採用速度，也帶動中央處理器 (CPU) 需求大幅升溫，成為 AMD 第一季財報強勁成長的核心動能。

AMD市值飆破6800億美元 蘇姿丰：「代理式AI」掀CPU狂潮 (圖：shutterstock)

蘇姿丰週三接受 CNBC 節目專訪時指出：「代理型 AI 正推動整體 AI 採用周期出現驚人需求，而 AMD 正處於這波浪潮的核心位置。」

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AMD 日前公布第一季財報，營收與每股獲利雙雙優於市場預期。其中營收年增 38%，主要由資料中心業務強勁成長帶動。

AMD 財報發布後，AMD 週三開盤後一路瘋漲，收漲超 18% 至每股 421.47 美元，市值飆升到 6800 億美元以上。

蘇姿丰表示，過去 90 天與大型客戶密集交流後，公司更加確信 AI 工作負載正在快速轉變。

她指出，隨著代理式 AI 興起，市場對 CPU 的需求再度升溫。雖然 AMD 在圖形處理器 (GPU) 市場仍落後於輝達 (NVDA-US)，但 AMD 長年在 CPU 領域具備領導地位，而 CPU 在 AI 推論 (Inference) 任務中扮演關鍵角色。

AMD 去年 11 月原先預估，全球伺服器 CPU 市場未來三到五年的年均成長率約為 18%。

蘇姿丰在本次財報電話會議中，大幅上修長期展望，預估未來每年成長率將超過 35%，並預期到 2030 年，全球伺服器 CPU 市場規模將突破 1200 億美元。

隨著 AI 熱潮持續升溫，英特爾 (INTC-US)、輝達 (NVDA-US) 與 AMD 等半導體大廠也面臨供應鏈與產能壓力。

對此，蘇姿丰坦言，目前晶片供應確實相當吃緊，但她強調 AMD 已建立世界級供應鏈體系，並長期為 AI 時代提前布局，因此有信心持續滿足客戶需求。