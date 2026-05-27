鉅亨網編譯余曉惠 2026-05-27 11:10

南韓三星電子最大工會周三 (27 日) 表決通過薪酬協議，將讓晶片部門員工平均獲得約 34 萬美元獎金，成功避免一場可能衝擊全球晶片供應的罷工，消息帶動三星電子股價在首爾一度大漲 8%。

全球晶片供應鏈鬆口氣！三星工會拍板34萬美元獎金 股價飆新高 (圖:Shutterstock)

根據工會，約 74% 會員投票支持這項協議，也讓原定進行 18 天、涉及約 4.8 萬名大罷工得以喊卡，其中大部分來自三星半導體部門。

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根據正式通過的協議，三星將為半導體部門員工建立新的「10 年特別績效獎金制度」，並提供平均 6.2% 的加薪幅度。

三星電子在首爾掛牌股價一度大漲 8%，創下 32.3 萬韓元歷史新高，截稿前仍有超過 7% 漲幅。

三星電子是全球最大的記憶體晶片供應商，產品廣泛應用於智慧手機、電動車，以及支撐 ChatGPT 與 Claude 等服務的 AI 資料中心伺服器。

這幾個月來，記憶體晶片供給吃緊已推升價格大幅上漲，若三星供應鏈出現中斷，勢必將進一步加劇市場壓力。

管理層與工會之間的衝突，凸顯南韓企業界日益升高的勞資緊張局勢：隨著全球人工智慧 (AI) 基礎建設熱潮推升獲利，員工正要求分享更多像三星與 SK 海力士等企業所創造的收益。

三星今年有望成為全球最賺錢企業之一，其半導體部門第一季獲利年增 48 倍。根據彭博截至 5 月 26 日的估算，三星與 SK 海力士預料將在 2026 年躋身全球獲利最高的前五大企業。

三星半導體部門約有 7.8 萬名員工，但公司未公布各部門具體人數分布。雖然實際獎金依職位與部門不同，但彭博根據協議條款與 2026 年營業利益預估計算，員工平均可獲得約 5.13 億韓元 (約 34 萬美元，或新台幣 1074 萬元) 獎金。

相比之下，根據三星 3 月申報資料揭露的內容，三星員工 2025 年平均薪酬為 1.58 億韓元。

這次協議也代表三星跟進競爭對手 SK 海力士去年的高額獎金方案。不過，三星最終發放金額仍將高度取決於公司獲利與晶片需求。

然而，三星內部事業部門之間的矛盾短期內恐仍存在，主因在於績效獎金差距迅速擴大。部分記憶體部門員工可望領取高達 6 億韓元獎金，但也有員工只能拿到 600 萬韓元，這當中來回高達 100 倍的落差，正在三星內部引發強烈不滿。