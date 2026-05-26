鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-26 18:00

南韓水原地方法院於周二 (26 日) 駁回數位體驗 (DX) 部門員工提出的禁制令聲請，法律障礙已排除，約 7.8 萬名半導體 (DS) 部門員工可望順利分享近 40 兆韓元績效獎金。

水原地方法院第 31 民事庭主審法官 Shin Woo-jeong 指出，無法認定三星電子最大工會提出的談判方案內容有重大缺陷，且其在擬定過程中曾進行線上調查蒐集民意，「難以認定未遵循確認附屬工會成員意志的程序」，加上初步協議已達成，集體談判應視為結束，故駁回 DX 部門少數工會成員「暫停薪資及集體談判」的聲請。

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此前，DX 部門員工抗議最大工會僅以一週的 Naver 表單調查替代正式大會決議，違反章程，且忽視非晶片部門權益。

截至周一 (25 日) 晚間，有資格投票的成員已完成 87% 投票，最終表決結果預計於明日出爐，外界普遍預期協議將過關。

若投票通過，DS 部門員工平均每人可獲約 5.13 億韓元特別獎金，相較 DX 部門員工預估僅約 600 萬韓元，差距高達 80 倍以上。

DX 部門掌管智慧手機與家電，認為集體談判未能充分反映其貢獻，成員多來自 DX 的第三大工會不滿最大工會將其排除於表決權外，憤而退出聯合談判架構，此一事件反而激起動員，成員數從協議公布前的約 3,000 人激增至近 13,000 人，漲幅逾三倍。