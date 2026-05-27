鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-27 13:40

最新數據顯示，今年首季南韓新生兒總數年增 14.8% 至 75013 人，創 2019 年第一季以來新高，3 月更年增 19.4% 至 25200 人，也創下 2019 年 3 月 (27049 名嬰兒) 以來最高數字。自 2024 年 7 月以來，南韓新生兒數量一直呈現上升趨勢。

3月大增近20%！今年首季南韓新生兒人數創7年多新高 生育率升至0.93 (圖:shutterstock)

南韓政府統計部週三 (27 日) 公佈數據指出，受結婚人數增加的影響，3 月新生兒數量激增近 20% 至 7 年來最高水準。此外，3 月死亡人數年增 1.3% 至 3 萬 1423 人，造成自然死亡人數減少 6224 人。

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南韓 3 月結婚人數年增 10.1% 至 2 萬 1112 對，創 2018 年 (22773 對) 以來的最高水準。此前曾連 22 個月增長，直至今年 1 月，但在 2 月因春節假期延長導致工作日減少而出現下滑。同時，離婚件數成長 9.4% 至 7884 對。

數據顯示，南韓 3 月總和生育率 (即一名女性一生中預期生育的平均子女數) 較去年同期上升 0.15，達到 0.93。