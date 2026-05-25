鉅亨網新聞中心 2026-05-25 11:14

受惠於全球人工智慧（AI）引爆高階市場需求，韓國記憶體晶片雙雄三星電子與 SK 海力士不僅業績大爆發，更在當地掀起一場前所未有的「造富狂歡」。

AI掀造富狂潮！三星、SK海力士員工狂掃豪車 34萬韓童被捲進股市。(圖:shutterstock)

在這波 AI 超級週期中，兩家企業的獲利能力驚人，財報數據屢創新高。隨著公司業績水漲船高，員工薪酬與獎金也隨之暴漲，天價報酬不僅成為社會熱議焦點，更帶動了消費升級。

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韓國當地豪車經銷商觀察發現，近期前來選購價值超過 1 億韓元（約 7.3 萬美元）高階跑車的客戶中，三星與 SK 海力士的員工人數顯著增加，豪華車市場買氣旺盛，甚至有分析指出，晶片工程師在當地婚戀市場的受歡迎程度，已正式超越醫生與律師等傳統高薪菁英。

這股財富效應同樣席捲了韓國股市。今年以來，三星電子與 SK 海力士股價表現亮眼，兩家公司合計市值佔韓國 KOSPI 指數比例一度逼近五成，其漲跌幾乎牽動整個韓國市場的情緒。

在強勁的獲利預期下，韓國散戶參與度不斷攀升，截至 2025 年底，韓國個人投資人佔比已高達 99.1%。

為了讓下一代也能共享這波紅利，當地出現了父母為未成年子女大量開立證券帳戶，並買進個股的熱潮；以三星電子為例，其股東總數中，未成年股東人數已高達 34.4 萬人。

不僅韓國本土投資人積極搶進，這股投資熱潮也溢出至海外。華泰柏瑞中韓半導體 ETF 因重倉三星與 SK 海力士，淨值大幅成長，吸引大批中國投資者湧入，基金申購限制屢次調降，甚至一度暫停申購。

為進一步刺激股市，韓國政府預計於下半年放寬外資限制，並推出了史上首批單一股票槓桿 ETF，目標鎖定三星與 SK 海力士，旨在提供投資人兩倍的日漲跌幅槓桿收益。

然而，在繁榮景象背後，市場風險也日益凸顯。金融監管機構警告，過度集中於少數權重股恐將加劇市場波動與結構性風險。

此外，三星電子內部也因高額利潤分配問題引發勞資風波，近期才剛與工會達成臨時薪資協議，計劃以股票與現金形式發放高額獎金，目前正進行全員電子投票。