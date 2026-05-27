高盛調升標普500年終目標至8000點 因AI驅動獲利強勁增長
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
高盛周二 (26 日) 發布報告，將標普 500 指數的 2026 年底預測目標價，從原先的 7,600 點大幅上調至 8,000 點，理由是企業獲利前景持續表現強勁。這一新目標價較當前收盤價 7,519.12 點，約有 6.4% 的潛在上漲空間。
根據高盛周二發表的研究簡報，企業獲利增長是推動標普 500 指數今年以來整體回報的主要動力，且預計此動能將在未來幾個月持續發酵。
高盛同時調升了未來的獲利預測，將 2026 年每股盈餘 (EPS) 預期上調至 340 美元，意味著年增率達 24%。2027 年 EPS 預期上調至 385 美元，預計將進一步增長 13%。
高盛分析顯示，人工智慧基礎設施的受益者，預計將貢獻今年標普 500 約一半的獲利增長。儘管目前市場仍面臨消費者支出疲軟和營運成本上升等風險，但強勁的人工智慧投資力道預期將足以抵銷這些負面壓力。
分析師指出，處於 AI 基礎設施核心地位的半導體股，近期表現已明顯超越其前瞻性獲利表現，即使整體標普 500 指數的獲利預期增速已快於指數價格的漲幅。
高盛此次上調目標價，加入了華爾街券商日益高漲的看漲浪潮。瑞銀上周也同樣基於強勁的人工智慧獲利前景調升了展望，認為這有助於緩解通膨壓力及因伊朗衝突引發的供應鏈風險。
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