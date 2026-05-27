鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-05-27 09:19

最新現場畫面顯示，施工人員正在白宮南草坪緊張展開施工，為兩周後舉行的史上首屆白宮終極格鬥冠軍賽（UFC）做準備。

比賽將在 6 月 14 日進行，當天正好是美國總統川普 80 歲大壽。

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根據 UFC 官方給出的效果圖，賽事將在白宮南草坪布置一個格鬥八角籠，現場還會搭建供數千人觀賽的座位。如果放大圖片，還能看到神似傳浦和 UFC 總裁白大拿的模擬人物，坐在緊挨著格鬥場的最佳位置。

另外，南草坪邊上的總統公園會安排臨時會場，可容納 7.5 至 10 萬人免費觀賽。賽前格鬥選手的稱重儀式將在林肯紀念堂進行。

作為在美國政治中心舉辦的格鬥賽，UFC 白宮格鬥賽不對外售票，但沒有價格的東西恰恰最昂貴。

川普上周曾表示：「我從沒見過人們像現在這樣瘋狂想要某樣東西，大家都在搶那些門票，這將是一場獨一無二的 UFC 賽事。」

白大拿說，有資格進入白宮南草坪觀賽的 4,000 餘張門票中，他本人有 200 張票可以分發，UFC 母公司 TKO 集團還有 200 張票。川普本人將簽發 1,000 多張門票，剩餘門票將分配給美國軍人，這意味著絕大多數門票將由白宮分配。

現白宮通訊主任、前 UFC 發言人張振熙在談及他和其他白宮官員接到門票請求時也表示：「我每天都會接到電話、簡訊或郵件，每天都有好幾次。」

不過，上市公司 TKO 已經表態，UFC 將承擔舉辦活動的全部費用，並預期會出現大額虧損。

TKO 集團總裁馬克 · 夏皮羅在 5 月財報說明會上表示，預計在白宮賽事和其他慶祝活動上，公司可能會面臨 3,000 萬美元的虧損。

與此同時，有媒體報導，包含八角籠旁座位的贊助套餐售價已達 100 萬美元或更高。有報導稱這個數字是 150 萬美元。

這個贊助套餐包含白宮格鬥賽的內場門票、稱重儀式、記者會預留座位、音樂會入場券等。

一名直接了解相關流程的共和黨說客表示：「川普籌款團隊正在為這件事募資。基本上，它已經被加入那份『可以匿名捐錢、還能在川普那裡記上一功』的認可名單裡了。」

需要說明的是，在美國的政治規則中，總統向捐款人提供優待並不違法，最多只會被輿論指責為不體面。舉例而言，美國前總統柯林頓曾被發現向大量競選捐款人提供白宮過夜住宿權。

除了 UFC 格鬥賽外，川普還準備在 8 月舉辦一場印第賽車系列賽，屆時賽車將在白宮和一眾政治中樞機構附近轟鳴。