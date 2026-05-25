摩根士丹利 (下稱大摩) 近日出具最新研究報告指出，受惠於 AI 產業爆發性成長，預估到 2030 年，全球半導體產業總產值將上看 1.5 兆美元，其中 AI 相關晶片的貢獻佔比將高達 50%，成為推動市場成長的核心引擎。

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隨著 AI 應用從單純的「推理」進階至複雜的「執行」，不僅 GPU 運算強度大幅提升，負責協調與管理的 CPU 需求也隨之暴增。

基於此一趨勢，大摩大幅上修相關市場預測，在基準情境下，將負責 AI 工作負載分配的「編排 CPU」(Orchestration CPU)潛在市場總額 (TAM) 上調至 790 億美元，作為關鍵技術支撐的「CPU 編排技術」附加價值市場，規模更將擴張至 2380 億美元。這意味著，未來半導體市場的競爭不僅聚焦於 GPU 算力，高效能 CPU 的協同運算能力將成為 AI 系統能否順利落地的關鍵戰場。