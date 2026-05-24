鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-24 13:00

56 歲的華許（Kevin Warsh）週五（22 日）於華盛頓宣誓就任聯準會（Fed）第 117 任主席，成為市場矚目的焦點。然而，就在其就職的同一天，期貨市場已完全計入今年升息 1 碼（25 個基點）的預期，與年初市場普遍押注多次降息的情形形成強烈對比。

美東時間週五（22 日），美債市場再度遭遇拋售，對利率敏感的 2 年期美債殖利率上揚 4 個基點，升至 4.127%，創下今年 2 月以來新高。

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與此同時，素以「大鴿派」著稱的聯準會理事沃勒（Christopher Waller）在法蘭克福發表演說，出乎市場意料地釋出鷹派訊號，直言若通膨未能及時降溫，不排除未來升息的可能性。

聯準會首選通膨指標已攀升至三年來最高，4 月整體物價年增率達 6%，市場隱含的一年期通膨預期約為 4%。

TS Lombard 經濟學家 Steven Blitz 直言，若華許在 6 月首次主持聯邦公開市場委員會（FOMC）會議時選擇按兵不動，「市場不會給他任何寬容空間」。

畢馬威（KPMG）美國首席經濟學家 Diane Swonk 則指出，中東地緣政治緊張局勢正在原本已存在的通膨壓力上雪上加霜，這是聯準會無法對戰爭及其通膨影響視而不見的重要原因之一。

素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》知名記者 Nick Timiraos 也撰文指出，華許接手的是一個充滿風險的局面：通膨持續升溫、長端公債殖利率節節攀升，越來越多投資人認為聯準會的下一步行動可能是升息，而非降息。

Timiraos 最新文章指出，投資人正紛紛放棄降息押注，推高公債殖利率，進而抬升整體借貸成本。

值得關注的是，美國總統川普本週接受媒體採訪時，被問及能否接受華許領導下的聯準會升息，給出了模糊回應：「我會讓他做他想做的事。」

法國巴黎銀行（BNP Paribas）首席美國經濟學家 James Egelhof 認為，此番表態進一步擴大了市場對聯準會政策走向的預期區間，並「支撐了債市向升息方向的重新定價」。

鴿派理事罕見轉向 驚動市場

在華許宣誓就職的同一時刻，沃勒在法蘭克福以「政策風險已經改變」為題發表演說，釋出迄今最為鷹派的訊號，令市場大感震驚。

沃勒表示，美國通膨並未朝正確方向前進，他支持刪除政策聲明中的「寬鬆偏向」措辭，以明確傳遞升息與降息的可能性已不相上下。

他並坦承，近期勞動市場報告與通膨數據，已促使他改變長期以來的寬鬆立場。

沃勒進一步警告，他擔憂通膨壓力正在擴大，且呈現更為持久的跡象；若通膨不能盡快回落，未來將有必要升息。他同時強調，油價衝擊或許很快消退，但加息需待通膨預期出現「脫錨」跡象方可考慮。

沃勒的講話迅速重塑市場預期。利率期貨顯示，市場預計聯準會在 10 月會議升息 1 碼的機率約為 55%，在更早的 9 月會議升息的機率也接近 50%。而在此番演說之前，交易員普遍預期首次升息最早要到今年 12 月才會發生。

沃勒強調，在決定未來利率路徑時，他將特別聚焦於未來兩至四年的通膨預期走勢，一旦該指標持續攀升，「將是令人警惕的訊號」。