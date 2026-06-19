鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-19 22:10

美國總統川普被指為求結束以伊戰爭，向伊朗做出重大讓步，引發共和黨內部強烈不滿，甚至有人認為協議內容堪稱「姑息政策」。不過外媒認為，從川普近期的言論來看，外界可能忽略了一個關鍵點：即便這份協議未必完全符合美國長期戰略利益，它卻可能已經實現了川普最優先的政治目標，即為一場開始對其政治前景構成壓力的戰爭畫下句點。

《CNN》揭川普結束伊朗戰爭「真正想得到的東西」。(圖：REUTERS/TPG)

根據《CNN》報導，川普週三（17 日）在法國表示：「我不希望看到經濟災難。如果繼續打下去，那種情況真的可能發生。」這番話被視為他試圖為這份外界普遍認為條件嚴重失衡的停戰協議辯護。

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分析指出，川普這段言論顯示，一旦面臨政治壓力，他往往傾向選擇短期利益，而非堅持長期戰略對抗，也凸顯他對「市場智慧」近乎崇拜的心態。

然而，這份協議幾乎讓出美方所有談判籌碼，並透過豁免制裁，讓伊朗在協議生效後即可立即獲得數十億美元收入，外界因此擔憂，此舉可能損及川普向來自我塑造的「世界級談判高手」形象。

川普此前曾試圖以猛烈轟炸迫使伊朗屈服，甚至發出將「摧毀其文明」的強硬威脅，當外交陷入僵局後，他上週更再度派出美軍轟炸機與飛彈升空攻擊。

然而，《CNN》指出，在意識到戰爭的代價之後，川普或許終於找到了自二月發動衝突以來一直在尋找的「一條出路」。

川普在 G7 峰會結束後坦言，他密切關注股市動態：每當他談及與伊朗可能達成和平時，股市便「像火箭一樣飆升」；而當頭條新聞顯示協議告吹時，股市就會「重重下挫」。

他說：「我最不想成為的總統，就是已故的胡佛總統。」川普指的是二十世紀那位被認為是引發經濟大蕭條、導致投資人血本無歸，使數百萬美國人陷入貧困的總統。

報導指出，雖然此次戰爭帶來的衝擊尚不及大蕭條那般劇烈，美國經濟目前仍維持穩健，但戰事已導致油價飆漲，助長通膨壓力，後續經濟衝擊似乎正快速加深。

與此同時，川普的支持率已跌至 30% 左右，戰爭帶來的經濟後遺症，更讓他在許多選民眼中顯得對「生活負擔危機」漠不關心，而他週三仍將此說法斥為民主黨刻意操作的抹黑攻勢。

共和黨內部憂心：恐成「姑息」先例

批評者認為，川普時常設計他針對戰爭的各項言論，尤其是在每週初，目的就是要刺激股市反應、壓低油價，這次的坦言恐讓這類質疑更加坐實。

更嚴重的是，川普這番表態似乎印證了伊朗的戰略判斷：一旦初期美以聯合空襲陷入僵局，戰爭代價終將超出美國人能承受的範圍。這代表伊朗手中的王牌，即封鎖荷姆茲海峽石油出口的能力，如今威力更為強大。

川普週三雖警告，若伊朗未履行協議，他將「對他們的頭頂投下炸彈」，但數週猛烈空襲既未促成政權更替，也未能迫使伊朗接受對美方有利的條件。

因此，有分析認為，川普可能會理性判斷，不願冒著引發股市暴跌與油價飆升的風險來強行推動其要求。

值得注意的是，再度動武的威脅，恐已牴觸這份備忘錄第一條款，該條款明確禁止美國與伊朗「相互使用或威脅使用武力」。

戰爭初期，川普曾受到共和黨參議員質疑「對伊朗示弱」的壓力，但如今備忘錄已正式簽署，他要再反悔或更改條款，恐將更為困難。

外界並非完全否定停戰的必要性，若戰事能就此終止，許多美國與伊朗人的生命或可獲得挽救，經濟衝擊的緩解，也能切實改善許多美國勞工家庭的生活。

然而，部分共和黨人對此仍嚴詞批評，包括前副總統彭斯（Mike Pence）週二接受《CNN》專訪時，直言這份協議讓人感覺像是「姑息政策」。

批評者擔心，川普以如此高昂的代價換取停戰，實際上等同向伊朗，乃至所有對手傳遞一個訊號：只要能透過經濟手段製造政治壓力，華府在軍事衝突中的決心便可能被動搖。

協議內容也讓人質疑，川普似乎已拋棄了開戰之初他向伊朗人民所做的承諾。當時他形容這是伊朗人民「數十年來唯一一次」推翻其殘暴政府的機會。

如今協議卻載明，美伊雙方承諾「不干涉彼此內政」，這對伊朗而言無疑是一大讓步。外界擔憂，川普此舉不僅可能束縛自己的手腳，也可能讓他的後繼者陷入同樣的困境。

川普凡爾賽宮高調簽署惹議

分析指出，川普堅稱協議將終結衝突，並重新開放荷姆茲海峽，但他押下的這場豪賭，是建立在伊朗一項屢遭打破的舊承諾上：伊朗過去多次保證不會追求核武，卻仍持續將鈾濃縮至接近武器級水準。

川普也主張，外界應從他兩任總統任期的整體脈絡來評斷其伊朗政策。他聲稱，2020 年 1 月下令在巴格達刺殺伊朗革命衛隊「聖城旅」指揮官蘇萊曼尼，已改變了歷史走向；他也認為，去年美軍對伊朗核設施的轟炸行動，已讓核武威脅「不再是問題」。

然而，《CNN》質疑若一切如川普所言，問題早已解決，那麼他不應該會在今年二月發動新一輪戰爭。

川普在記者會上的表現也再度顯得令人費解。在先前一再要求伊朗「無條件投降」後，他卻轉而暗示，伊朗若想擁有與區域對手相當的飛彈計畫，其實也有道理。

更引人關注的是，川普在 G7 峰會結束後，於凡爾賽宮親自簽署這份協議，並將簽署照片發送給伊朗。

《CNN》指出，這種高調的戲劇性簽署方式，只會進一步強化外界對他的觀感：在他眼中，協議的「形象效果」至少和內容本身一樣重要。