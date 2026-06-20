鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-20 09:01

巧新董事長黃聰榮。(圖：巧新提供)

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551-TW) 本周股價連拉 4 根漲停大漲 45%，不僅是本周最飆股並收在史上新高價 221.5 元，主要是因智伸科切入散熱版圖，更透露，自家開發出的水冷關鍵零組件已順利打入全球一線 AI 晶片巨頭、美系機櫃水冷板等大廠供應鏈。

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法人表態看好，智伸科越南新廠開出後對整體獲利動能的挹注。

而巧新近年困於車市相對疲軟，營運動能相對低迷，不過，隨著綠色材料和在地供料的優勢逐漸顯現，巧新也開始推動將再生鋁導入半導體耗材與設備組件中。

巧新看好，在科技業製程中產生的一些高純度鋁材回收到循環系統中，拚打造出半導體的綠色循環閉環系統，有信心今年是結構轉型、毛利優化的關鍵元年。

為因應後續鋁材銷售爆發和半導體設備業務的龐大潛在拉貨需求，巧新正在興建屏東第二座熔煉廠，預計明年第二季試產。

而精確 (3162-TW) 5 月合併營收 7.78 億元，月增 13.4%，年增 21.9%，續創單月新高紀錄，除了反映對華為汽車的訂單已開始出貨，還有切入散熱領域的效益發酵。

精確表示，目前浸沒式液冷櫃和不鏽鋼分歧管產品已開始出貨，並完成冷卻液分配裝置 (CDU) 和電池備援模組 (BBU) 研發，已送交客戶驗證。