川普留守白宮！附近突傳槍響 美特勤局、FBI最新回應

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-24 07:53

美國白宮週六 (23 日) 晚間驚傳疑似槍響事件，白宮北草坪 (North Lawn) 一度緊急封鎖清空，大批特勤局、警方與國民兵迅速進駐戒備。事發當時，美國總統川普人在白宮內，正持續推動與伊朗協議談判，引發外界高度關注白宮維安狀況。

川普再遇刺？白宮附近突發槍擊聲 美國特勤局、FBI 回應 (圖：shutterstock)

美國特勤局 (Secret Service) 隨後在社群平台 X 發文證實，已接獲白宮附近槍響通報，事發地點位於白宮附近的第 17 街 (17th Street) 與賓夕法尼亞大道西北段 (Pennsylvania Avenue NW)。

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特勤局表示：「我們已注意到附近傳出槍響通報，目前正與地面人員確認相關資訊，後續將公布更多細節。」

白宮周邊道路已拉起封鎖線，多輛警車與救護車進駐，武裝特勤人員在現場警戒。

美國聯邦調查局 (FBI) 局長帕特爾 (Kash Patel) 也證實，FBI 已抵達現場協助特勤局處理事件。帕特爾稱：「待取得更多資訊後，我們將向外界更新。」

截至目前，官方尚未證實槍響來源、是否有人受傷，以及是否涉及實際攻擊行動，相關調查仍持續進行中。

不過，有目擊記者指出，現場約於美東時間下午 6 時過後傳出約 20 聲槍響。槍聲疑似來自白宮園區靠近艾森豪行政辦公大樓 (Eisenhower Executive Office Building) 一側。

執法部門消息人士向《CBS News》表示，傷者包括一名嫌犯及一名可能遭波及的路人。

消息人士指出，兩人均已送往當地醫院救治，其中嫌犯傷勢危急，另一名傷者情況嚴重。

另有兩名消息人士透露，嫌犯朝駐守於安全崗哨內的特勤局人員開火，特勤局人員隨後開槍還擊。