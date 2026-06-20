鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-20 08:30

全球 AI 投資風潮持續擴大，華爾街投資人繼 FAANG(尖牙股)、Magnificent 7(科技七巨頭) 後，開始關注由 Meta Platforms (META-US)、Anthropic、輝達 (NVDA-US)、Google、OpenAI 與 SpaceX 組成的下一波 AI 新明星隊，它們核心業務皆聚焦於前沿 AI 模型開發、掌握 AI 晶片、算力及能源等關鍵基礎設施，被視為未來 AI 生產力革命的核心參與者，推升相關美股買氣夯，6 檔與 MANGOS 概念相關的海外股票 ETF，規模、績效跟著水漲船高。

根據 CMoney 統計，截至 6/17 止，今年以來規模成長前 10 大的海外股票 ETF 名單中，符合 MANGOS 概念的 AI 算力、電力基建、太空經濟 3 大主題 ETF 共計 6 檔，其中，非科技類方面，新光美國電力基建 (009805-TW) 與第一金太空衛星 (00910-TW) 兩檔最吸金，上半年來規模分別新增 68.33 億元、67.43 億元最多。

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至於科技類方面，由富邦 NASDAQ、國泰費城半導體、國泰臺韓科技三檔 ETF 出頭，年初以來規模成長逾百億元，整體來看，6 檔海外 MANGOS 概念 ETF 規模上半年來強力吸金，規模新增約 1034 億元，同時各檔 MANGOS 概念 ETF 績效不俗，上半年來都有兩位數以上報酬。

新光美國電力基建 ETF 投資團隊表示，全球大型雲端服務業者 (CSP) 持續上修資本支出，顯示 AI 需求仍處於高速成長階段，惟今年以來美股主要科技股價衝高，高估值迫使部分資金獲利賣壓湧現，當美科技股震盪擴大，美電力股擁有低估值優勢，加上電力公用事業具防禦特性，與兼顧 AI + 能源雙成長題材，可作為美股長線避險型標的，亦是符合 MANGOS 概念的最佳防禦資產。投資人若看好 AI 長線趨勢，卻擔心科技股估值過高與股價波動，可透過美國電力基建 ETF 來布局實體電力資產。

台新投信強調，從代理 AI 到實體 AI 階段，全球「AI + 產業」將進入「電力決勝」的地獄階段，全球科技巨頭從大搶算力，紛紛轉向全力搶佔電力資產，包括美國大型電力公司 - 新紀元能源 (NextEra) 啟動併購道明尼能源 (Dominion)，表示美國電力公用事業出現新整併潮，反映 AI 用電饑渴。

透過 009805 ETF，可以完整布局美國發電、輸電、儲能、配電等完整電力生態鏈，兼具 AI 成長題材與穩定現金流特性，適合投資人以定期定額或逢回分批方式中長期布局，全面捕捉美股「MANGOS」新牛市行情。